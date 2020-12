Opozice: Odložení hlasování je selháním vlády, jednání ve čtvrtek

Praha - Odložení hlasování o návrhu státního rozpočtu je podle poslance Pirátů Mikuláše Ferjenčíka manažerským selháním premiéra Andreje Babiše (ANO). Také místopředsedkyně STAN Věra Kovářová považuje situaci za projev neprofesionality vládní koalice. Ta se podle poslance ODS Jana Skopečka rozpadá. Zástupci opozičních stran to dnes řekli novinářům ve Sněmovně. O dalším postupu budou předsedové stran a klubů jednat ve čtvrtek večer.

Fotogalerie

Dolní komora odložila hlasování o návrhu rozpočtu na příští rok do pátku. Menšinová vláda ANO a ČSSD dosud nemá dojednanou podporu pro jeho schválení. Komunisté, kteří kabinet v dolní komoře tolerují, podmiňují své hlasy přesunem deseti miliard korun z obranné kapitoly do rozpočtové rezervy. Sněmovna návrh na přerušení do pátečního rána schválila hlasy 85 z 92 přítomných poslanců. Proti hlasovali jen dva poslanci ČSSD a nezařazení z Trikolóry a Jednotných.

"Je to naprosté manažerské selhání Andreje Babiše, který se nedokázal včas domluvit se stranami, které byly ochotné rozpočet podpořit na nějakém kompromisu. Čekal na třetí čtení, myslel, že to zpytlíkuje na místě. Pak se ukázalo, že nejspíš potřebuje ještě nějaké úpravy pozměňovacích návrhů, které ale už není možné načítat. Dostal se do své vlastní pasti. Premiér to odflákl a teď sklízí plody své ignorance," řekl Ferjenčík.

V komplikované a zablokované situaci bylo podle Kovářové přerušení schůze namístě. Potvrdil se tím ale chaos panující při projednávání rozpočtu, míní. "Od září premiér a ministryně financí věděli, za jakých podmínek komunisté podpoří státní rozpočet, a měli dostatek času, aby jim nabídli podmínky a sehnali si podporu. A to neudělali. Znamená to, že vláda není schopná si vyjednat podporu, a ten chaos, který přináší, nás vede do pekel," poznamenala. Podle Kovářové nyní žádná ze stran nemůže couvnout ze své pozice. Babiš tak bude muset změnit vyjednávací taktiku vůči komunistům, míní.

"Je to důsledek rozpadající se koalice. Podle mě dnes splaskla bublina premiéra jako manažera, úspěšného lídra hnutí ANO, protože přijít do Poslanecké sněmovny s rozpočtem, začít ho projednávat a během dne pro něj shánět podporu je naprosté politické selhání a důkaz toho, že koalice nefunguje," řekl Skopeček.

Ukázalo se, že premiér neměl dojednaný rozpočet ani se stranami, které se podílí na vládě, řekl předseda SPD Tomio Okamura. "A ukázalo se, že ani nebyl ochotný jednat bohužel o návrzích jiných opozičních stran včetně SPD. Když mi pan premiér včera i dneska na jednáních, které byly obě na jeho žádost, řekne, že ani jeden pozměňovací návrh SPD nechce přijmout, pak je otázkou, o čem se má vlastně jednat," uvedl. Znovu také vyloučil podporu komunistického pozměňovacího návrhu na přesun peněz z obranné kapitoly do rozpočtové rezervy.

Poslanec KSČM Jiří Dolejš míní, že pokud bude vládní koalice držet pohromadě a najde se v Parlamentu podpora pro některé klíčové návrhy, může být v pátek rozpočet schválen. "Pokud ne, tak jdeme prostě do provizoria a vláda musí přemýšlet, s kým prohlasuje ten nový rozpočet," doplnil.