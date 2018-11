Praha - Opozice neprosadila, aby se sněmovní bezpečnostní výbor dnes zabýval postupem trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v případu Čapí hnízdo. Odpůrci debaty zejména z řad vládního hnutí poukazovali na nepřípustné zasahování do živé kauzy.

Pro zařazení nového bodu na schůzi výboru, jak jej navrhl Pavel Žáček (ODS), hlasovalo šest členů výboru. Proti byli čtyři poslanci, dva se hlasování zdrželi. Pro schválení Žáčkovy iniciativy tak chyběl jeden hlas. Jan Bartošek (KDU-ČSL) následně oznámil, že bude pokračovat ve sbírání podpisů členů výboru, aby se mohla k záležitosti uskutečnit jeho mimořádná schůze.

Žáček svůj návrh zdůvodnil posledními informacemi, které podle něho mohou zpochybňovat nezávislý postup policie. "Je nutné vyjasnit si, zda se něco takového děje, nebo neděje," řekl. Poslanec ODS poukazoval například na otazníky kolem toho, že se údajným únosem premiérova syna na ukrajinský Krym okupovaný Ruskem zabývají policisté z Prahy 1, nikoli celostátní útvar.

"Zasahování do živé kauzy je nepřípustné," namítal Jiří Mašek (ANO). Zdeněk Ondráček (KSČM) by zase očekával debatu o únicích informací ze spisů, o tom, jak se podle něho novináři k údajům dostávají. Poukázal na to, že se k novinářům dostala švýcarská adresa Andreje Babiše mladšího.

Skrytě natočená reportáž s Babišem mladším odstartovala politickou krizi. Premiérův syn v ní nařkl spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby kvůli případu, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu, opustil Česko. Babiš synova vyjádření odmítl, trpí podle něj schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to uvedl, že jeho otec lže. Předseda vlády ho v sobotu navštívil v Ženevě, na sociálních sítích pak uvedl, že syn a jeho matka už pochopili, jak je novináři zneužili.