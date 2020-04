Opozice nepodporuje posílení pravomocí ministra zdravotnictví

Praha - Opoziční strany většinou nesouhlasí s posílením pravomocí ministra zdravotnictví, o kterém v úterý hovořil po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Nástroje k omezování svobody nesmí být podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury v rukou jednoho ministra. Návrh nepodporuje ani předseda Pirátů Ivan Bartoš, podle kterého je nepředstavitelná například možnost, že by se nemohlo konat shromáždění proti vládní politice na základě výnosu ministerstva.

Vláda v pondělí projedná novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by posílila kompetence ministerstva zdravotnictví. Sněmovna by se normou mohla podle Babiše zabývat následující den a projednat ji ve stavu legislativní nouze. Upravené kompetence resortu by umožnily zachovat restriktivní opatření, která chce vláda udržet do 25. května, i po skončení nouzového stavu. Sněmovna v úterý rozhodla o jeho prodloužení do 17. května.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes nechtěl zákon komentovat. "Musím si nejprve přečíst text, pak se vyjádřím," napsal ČTK. Místopředseda senátorského klubu ANO Jaroslav Větrovský dnes řekl, že o návrhu klub zatím nemluvil a že informace má pouze z médií.

"Posílení pravomocí ministra zdravotnictví je nebezpečné a pro ODS nepřijatelné. Omezování svobody lidí je natolik závažná věc, že o něm vláda musí rozhodovat jen ve výjimečných případech, vždy jako celek a s posvěcením Parlamentu, v tomto záměru je ale zřetelná snaha Parlament obejít. Jediný ministr nemůže mít červené tlačítko, pomocí kterého vypne fungování země. Ministr (Adam) Vojtěch (za ANO) v rámci koronavirové krize navíc opakovaně selhal, a dokonce jednal protizákonně," uvedl Stanjura.

"Představa, že by například následující dva roky nemohlo proběhnout žádné shromáždění proti vládní politice, a to na základě výnosu ministra zdravotnictví, je pro nás zcela nepřijatelná. Budeme návrh bedlivě hlídat," poznamenal předseda Pirátů Ivan Bartoš. Jeho strana podle něj obecně souhlasí s tím, aby se stát připravoval na případnou druhou vlnu pandemie koronaviru. "Taková příprava musí být ovšem v plném souladu s ústavním rámcem České republiky, a to včetně možnosti kontroly právního státu Poslaneckou sněmovnou," napsal ČTK.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové jde o účelovou změnu zákona, kterou chce vláda zakrýt zásadní věc, a to že nebyla schopna svou žádost o prodloužení stavu nouze vyargumentovat a podložit daty. "Místo toho, aby otevřeně, přehledně, pravdivě a úplně informovala Sněmovnu a hlavně veřejnost, tak přichází s rychlým ohýbáním zákona. Ani nouzový stav, ani zákon však nejsou housky na krámě, abychom se k nim takhle stavěli, a TOP 09 takový přístup odmítá," napsala ČTK.

Informace pouze z médií má zatím předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. S tím, aby se kompetence plošně zasáhnout do omezení svobod a pohybu lidí dala jen do rukou ministra zdravotnictví, ale nesouhlasí. "To je již výrazný zásah do ústavních práv a svobod a zde má tato kompetence být v rukou vlády a kontrolována Sněmovnou. S takovou změnou bychom nemohli souhlasit, pokud by to bylo jen v kompetenci ministra," uvedl na dotaz ČTK.

Hnutí SPD bude podle svého předsedy Tomia Okamury konstruktivní. "Ale samozřejmě si nejprve návrh vlády prostudujeme a posoudíme, až ho vláda předloží, zdali se skutečně jedná o racionální návrh, který zefektivní státní správu, aniž by bezhlavě zvyšoval úřadům pravomoci k omezování našich svobod, a zároveň chránil zdraví a životy našich občanů," napsal. Zmínil také, že v úterý ve Sněmovně kabinetu navrhoval, aby přišel s potřebnou úpravou legislativy tak, aby bylo možné ukončit nouzový stav a řešit pokračování ochrany zdraví lidí podle jiného zákona.

Předseda nejsilnějšího senátorského klubu STAN Petr Holeček také zákon nepodporuje, podle něj není správné vytvářet nový zákon, aby měl ministr zdravotnictví nové kompetence. "Mně se ten návrh nelíbí. Domnívám se, že vytvářet zákony na to, abychom mohli trochu zákon porušovat, není úplně správné," řekl.