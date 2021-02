Opozice navrhuje, aby stát dával respirátory zdarma

Praha - Stát by podle některých opozičních politiků měl dávat občanům respirátory zdarma, pokud bude vyžadovat jejich nošení. Ministerstvo zdravotnictví od úterý nařídí nošení respirátorů, nanoroušek nebo dvou chirurgických roušek na vybraných veřejných místech s větší koncentrací lidí. Kabinet dnes rovněž rozhodl, že s ohledem na stav epidemie covidu-19 nepovolí provoz všech obchodů, jak navrhoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Opozice žádá jasná kritéria pro jejich otevření.

Respirátory by měly být povinné například v obchodech, veřejné dopravě či nemocnicích. "Pakliže vláda uloží povinnost nosit respirátory, tak by měla zajistit, aby je občané dostávali zdarma. Peníze na to ve státním rozpočtu jsou," řekl šéf SPD Tomio Okamura. Podle něj by se měly přesměrovat peníze z nákupů techniky pro armádu. Respirátory by se mohly vydávat v lékárnách či před supermarkety.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek řekl, že jako lékař nošení respirátorů či dvou roušek považuje za správné. "Jako politik říkám: Jak to chce vláda kontrolovat? Pokud vydám nějaké opatřením, musím říct, jak ho budu dodržovat," uvedl. Také podle něj by měly být kvalitní roušky či respirátory k dispozici zdarma při vstupu do obchodů, škol či nemocnic. "Toto má zaplatit vláda. Toto je to, co pomůže občanům, aby se chránili," vysvětlil.

Mluvčí Pirátů Karolína Sadílková ČTK napsala, že strana s vládou řeší povinné testování a nošení respirátorů ve firmách. "Fakt, že je ale podobné opatření vyhlášeno opět zmatečně a takto narychlo, bohužel však opět jen podporuje už tak nízkou důvěru lidí v kroky vlády. Druhou věcí je, že pokud vláda nařídí respirátory, měla by je i lidem kompenzovat," uvedla.

Kabinet se rozhodl všechny obchody neotevřít. "Vláda se musí připravit na to, jak za přísných hygienických opatření malé obchody otevřít. Zmatky vlády ohledně otevření-neotevření obchodů se mi už ani nechtějí komentovat. Je to stále dokola, nejvíc tím bohužel trpí lidé, kteří jsou krizí zasažení. Je to k nim neuctivé a nefér," sdělil ČTK předseda ODS Petr Fiala. Kabinet by podle něj měl říct jasná kritéria, za jakých podmínek obchody otevře a nevzbuzovat v jejich provozovatelích opakovaně falešné naděje.

Podle Válka by pro provoz malých i velkých obchodů měla platit stejná pravidla. "Pokud je situace malých prodejců katastrofální a pokud z dat od řady odborníků nemám jasné stanovisko, že otevření těch obchodů nějak zásadně zhorší situaci, tak třeba hned," řekl k případnému termínu otevření obchodů Válek. Okamura pokračující uzavření provozů kritizoval. Drobní podnikatelé a živnostníci dostávají do velkých ekonomických potíží a mají nerovné postavení s otevřenými hypermarkety, podotkl.

Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že je pravomocí a odpovědností vlády o příslušných záležitostech rozhodnout. "Po schválení pandemického zákona a hlasování ODS a Pirátů o tom, že se stav nouze ukončuje až 28. února, také těchto nových koalic," napsal Filip ČTK.