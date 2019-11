Opozice nařkla Maláčovou z blokování zvýšení rodičovské

Praha - Sněmovna dnes nestihla rozhodnout o zvýšení rodičovského příspěvku. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na mimořádné schůzi svolané z podnětu opozice v čele s ODS hodinu komentovala navrhované poslanecké úpravy vládní novely. Opozice ji v následující vyostřené debatě nařkla ze skandální obstrukce.

Mimořádnou schůzi k rodičovské dolní komora přerušila na návrh šéfa sociálnědemokratických poslanců Jana Chvojky do doby, co skončí jiná mimořádná schůze, kterou nechali svolat vládní poslanci ANO a ČSSD a také KSČM ke zvýšení některých daní a následně i rodičovského příspěvku. Nyní pokračuje už třetí dějství této schůze, koalice v souvislosti s tím viní z obstrukcí naopak opozici.

Poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová neuspěla s požadavkem, aby schůze k rodičovské pokračovala ještě dnes, a to od 12:00.

Maláčová se ve svém vystoupení mimo jiné opřela do ODS v souvislosti s její snahou rozšířit okruh rodin, které by měly mít na zvýšený rodičovský příspěvek nárok. "V pravicových stranách se náhle probudilo sociální cítění, kterému nevěřím," uvedla. Poukázala také na to, že takový návrh prosazovala, ale "ze všech stran poslouchala, jak rozhazuje". Výslednou předlohu označila za koaliční kompromis, byť nedokonalý.

Ministryně svým dlouhým projevem, v němž rozebírala podrobně i další poslanecké úpravy, rozhořčila opozici. "Skandálním vystoupením jste zabránila schválení rodičovské," uvedl Jan Bauer (ODS). Předseda KDU-ČSL Marek Výborný mluvil o "plivnutí do tváře rodičům", když Maláčová podle něho zablokovala projednání předlohy. Předseda SPD Tomio Okamura ministryni nařkl z toho, že schválně mluvila tak dlouho, aby Sněmovna nemohla hlasovat.

Maláčová označila svou kritiku za vrchol pokrytectví, o žádné blokování diskuse podle ní nešlo. Okamuru nařkla z toho, že jen řeční od pultíku, ale pro rodiny s dětmi nic konkrétního neudělal. Zdůraznila, že Sněmovna zvýšení rodičovské brzy schválí a od ledna vzroste.

Maláčové se zastala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Opozici připomněla, že o vládním daňovém balíčku poslanci debatují už více než 22 hodin a už dávno mohli schválit daňovou předlohu i rodičovskou. Za vrchol pokládá Schillerová nařčení, že Maláčová obstruuje vlastní zákon.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik podotkl, že se cítí jako ve špatném snu, když Maláčová mluvila sotva hodinu a nastala kvůli tomu bouře nevole. Také on podotkl, že opozice debatuje o zvýšení části daní mnoho hodin. Je přitom podle Kováčika rozumné, aby výdaje na vyšší rodičovskou byly nejprve pokryty příjmy z daňového balíčku. "Rozpočtová odpovědnost je také naší povinností," zdůraznil.

O zvýšení daní bude Sněmovna hlasovat příští středu

Poslanecká sněmovna bude o vládním návrhu na zvýšení některých daní, takzvaném daňovém balíčku, hlasovat ve středu 6. listopadu od 10:00. Dnes to na návrh předsedy klubu ANO Jaroslava Faltýnka prosadila vládní koalice. Projednávání balíčku prodlužují rozsáhlé kritické projevy opozice, které vláda označuje za obstrukce.

Daňový balíček má Sněmovna na programu i dnes. Jde už o čtvrtý pokus dokončit třetí čtení předlohy. Očekávají se však další rozsáhlá opoziční vystoupení a k hlasování se Sněmovna opět pravděpodobně nedostane.

Faltýnek využil usnesení Sněmovny z roku 1999, které umožňuje, aby Sněmovna o pozměňovacích návrzích i o zákonu jako takovém hlasovala ve stanoveném termínu. Stejný postup použila už předchozí vládní koalice složená z ČSSD, ANO a KDU-ČSL v minulém volebním období v roce 2016 při schvalování zákona o evidenci tržeb. Ústavní soud tento postup posléze neshledal jako důvod ke zrušení zákona o EET. Tehdejší předčasné ukončení rozpravy bylo sice v rozporu s jednacím řádem Sněmovny, nicméně opozice měla předtím dost prostoru uplatnit své názory, vyplynulo z nálezu ÚS.

Neuspěl předseda klubu ČSSD Jan Chvojka s návrhem, aby Sněmovna jednala o daňovém balíčku až do 19:00. Tento postup vetoval jménem několika opozičních klubů předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Kalousek však řekl, že Sněmovna porušila zákon o jednacím řádu. "Odebrat slovo celé řadě lidí, kteří možná ještě chtějí diskutovat, popřípadě neumožnit předsedům klubů, aby sdělili stanovisko před hlasováním, to se domnívám, že je rozhodnutí, o kterém budeme velmi vážně diskutovat, a je docela možné, že se na něm sejdeme u Ústavního soudu," prohlásil.

Kalousek se posléze postavil k řečnickému pultu, aby pokračoval ve svém projevu, který začal už minule. Tehdy o něm řekl, že nebude patřit k nejkratším.