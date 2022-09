Opozice kritizuje vládu za pozdní a nedostatečné řešení u cen energií

Praha - Již téměř čtyři hodiny debatují poslanci o návrhu, který umožní vládě stanovit maximální ceny elektřiny a plynu pro odběratele. Opoziční poslanci během odpoledne opakovali slova svých lídrů, že vláda je nekompetentní, s návrhem na omezení maximální ceny energií přichází pozdě a její řešení je nedostatečné v porovnání s některými jinými státy EU včetně Slovenska a Rakouska. Před 17:00 bude muset Sněmovna debatu o návrhu zákona přerušit, protože na tu dobu je svolána mimořádná schůze z podnětu opozice. O novele jedná Sněmovna ve stavu legislativní nouze. Zatím není jisté, kdy se dostane k jejímu schvalování.

Vláda podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové reaguje pozdě. Očekávala by výrazně podrobnější analýzu dopadů na veřejné rozpočty. Zajímalo by ji například, jak vláda dospěla k částce 130 miliard korun. Vyzvala vládní koalici, aby odložila svoji aroganci a zkusila se zamyslet nad pozměňovacími návrhy někdejšího vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO). "My toto blokovat nebudeme, ale pojďme hledat společná řešení," vyzval její stranický kolega Marek Novák. Poslankyni Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO) mrzí, že si ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) nesedne ke stolu s někdejším ministrem Karlem Havlíčkem, aby spolu problém probrali.

Na sněmovním webu se k návrhu vládní novely energetického zákona sešly téměř tři desítky pozměňovacích návrhů. Poslanci se k nim budou muset přihlásit v podrobné rozpravě.

Novela energetického zákona má vládě umožnit, aby vydala nařízení, kterým stanoví maximální ceny elektřiny a plynu pro odběratele. Bude moci stanovit také další náležitosti, například na koho se regulovaná cena vztahuje. Dodavatelé budou mít právo na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku.

Například ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chce vypustit z návrhu povinnost dodavatelů elektřiny a plynu, kteří se dostali do potíží a nemohou energii dodávat, aby neprodleně nabídli dodavateli poslední instance nakoupenou elektřinu nebo plyn za pořizovací náklady zvýšené o inflaci. Stanjura svůj návrh zdůvodnil tím, že Energetický regulační úřad by jen těžko mohl ukládat dodavatelům takovou povinnost, pokud ji sami nesplní. Chce to upravit v další novele energetického zákona.

Chce také vypustit ustanovení, že vládou určený horní limit bude pokrývat u maloodběratelů i stálé platby. "Podrobnosti bude obsahovat samotné nařízení vlády o stanovení ceny, a bude tak na uvážení vlády, zda a případně pro jaké skupiny zákazníků bude nezbytné výši tohoto fixního platu stanovovat," zdůvodnil svůj návrh. Navrhuje také rozšířit možný obsah vládního nařízení o stanovení rozsahu oprávněných nákladů dodavatelů elektřiny a plynu pro účely výpočtu kompenzace prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku. Chce tak přesněji vymezit náklady, které budou vstupovat do výpočtu.

Místopředseda Sněmovny Havlíček chce přímo do zákona vložit horní limit pro cenu elektřiny nejvýše tři koruny za kilowatthodinu a nejvýše 1,50 Kč za kilowatthodinu u plynu. Se stejným návrhem přišla i Marie Pošarová (SPD), která chce, aby se cenový limit vztahoval na všechny tuzemské odběratele. Zdůvodnila to tím, že ponechat strop ceny na uvážení vlády považuje za riskantní.

Roman Kubíček (ANO) předložil avizovaný pozměňovací návrh, který znemožní odpojit dodávku energií, pokud by přerušením hrozilo konkrétní nebezpečí pro život nebo zdraví.

Síkela: Vláda zastropuje ceny energií, hned jak bude schválena změna zákona

Nařízení vlády o horní hranici cen elektřiny a plynu vyjde hned poté, co legislativním procesem projde novela energetického zákona, která má zastropování umožnit. Ve Sněmovně to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), když poslancům tuto novelu představoval. Pokud ji Sněmovna ve stavu legislativní nouze schválí, bude ji muset ještě projednat Senát, který nad ní zasedne v úterý odpoledne. Poté ji dostane k podpisu prezident. Pro novelu navzdory kritice zřejmě bude hlasovat i opozice.

Opoziční hnutí SPD podle jeho předsedy Tomia Okamury "podpoří jakékoli snížení cen energií". Vládní návrh, kterému slíbilo podporu i druhé opoziční hnutí ANO, ale Okamura pokládá za opožděný, nedostatečný a údajně likvidační pro mnoho občanů. Češi budou podle Okamury platit za elektřinu čtyřikrát více než Slováci, vládou navrhovaný strop bude znamenat faktické zdražení elektřiny o 100 procent proti minulému roku a zdražení plynu o 300 procent.

Cenu elektřiny chce vláda omezit nařízením na základě novely na šest korun za kilowatthodinu za silovou elektřinu a cenu plynu na tři koruny za kilowatthodinu pro maloodběratele. SPD chce přímo v zákoně cenu omezit až na 1,50 Kč u elektřiny a jednu korunu u plynu. ANO by chtělo, aby maximální ceny energií byly stanoveny pro výrobce, nikoli distributory. U elektřiny by horní hranice měla představovat 1500 korun za megawatthodinu, tedy trojnásobek výrobní ceny, uvedl místopředseda ANO a Sněmovny Karel Havlíček.

Havlíček také uvedl, že koaliční vláda je nekompetentní, zastropování označovala ještě v srpnu za populistické řešení, spoléhala se na celoevropské řešení. "Mám někdy pocit, že se bojíte i vlastního stínu," řekl na adresu vlády. Podobně Okamura v obsáhlém projevu opětovně obvinil vládu z toho, že škodí zemi, je neschopná a "srabácká" vůči EU a obelhává občany. Postěžoval si na to, že ho Síkela nazval komikem. "Jestli je tady někdo komik, tak jste to vy, a měl byste okamžitě podat demisi," řekl ministrovi.

"Neslibujeme nemožné. Nemůžeme si dovolit utratit vyšší stovky miliard korun, ale navrhujeme takové řešení, které je citlivé vůči občanům, a myslíme přitom i na státní rozpočet a na dopady na něj," zdůvodnil ministr, proč vláda nenavrhuje nižší maximální limit na cenu plynu a elektřiny. Podle ministra se nedá předvídat, co zasáhne do cen energií na podzim. "Situace přestala být udržitelná," vysvětlil ministr, proč vláda musela maximální ceny navrhnout. Změna zákona podle něj přinese to, že občan bude mít jasno v tom, kolik bude za energie platit.

Vláda bude moci nařízením stanovit horní hranici ceny elektřiny a plynu v případě mimořádné tržní situace. "Tato mimořádná tržní situace nastala. Definitivní strop stanovíme ihned po schválení novely," řekl Síkela. Vláda podle něj bude moci určit i další detaily, například skupiny odběratelů nebo rozsah odběru, který bude regulované ceně podléhat.

Ministr také uvedl, že pokud bude schváleno navrhované opatření Evropské komise, zavede vláda cenové stropy i pro malé a střední podniky připojené na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Poznamenal však, že podle tohoto opatření se bude moci cenový limit vztahovat pouze na 80 procent objemu jejich nejvyšší roční spotřeby za posledních pět let. Síkela poukázal i na to, že cenový limit se do smluv promítne automaticky a zákazníci nebudou muset o ceně jednat nebo o ni žádat. Novela zavádí pravidlo, že obchodníci s energiemi budou mít nárok na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku. Obracet se budou na Operátora trhu s elektřinou se žádostí o proplacení, popsal.

Piráti navrhují kvůli inflaci snížit DPH u ovoce a zeleniny

Piráti chtějí kvůli inflaci snížit DPH u zeleniny a ovoce z 15 na deset procent. Zabránit dopadům tohoto opatření na rozpočet má současný růst sazby z 15 na 21 procent u slazených nápojů, řekl dnes ve Sněmovně novinářům předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Změnu by mohli Piráti při širší shodě koalice prosazovat jako pozměňovací návrh daňového balíčku.

Piráti úpravu navrhují kvůli trvající inflaci, kdy se zvyšující ceny energií projevují i na cenách ovoce a zeleniny. "Situace se týká každého, kdo se rád stravuje zdravě a v současné době se potýká s extrémním růstem cen potravin," uvedl Michálek. Opatření by podle něj mohlo pomoci také českým pěstitelům ovoce a zeleniny, jejichž segmentu hrozí likvidace.

Nyní má podle něj Česko nejvyšší DPH na ovoce a zeleninu v regionu, což se projevuje i tím, že Češi jezdí nakupovat za hranice. "Byli bychom neradi, aby lidé šetřili na potravinách pro zdravý život," uvedl Michálek. Přeřazení ovoce a zeleniny do nižší sazby by podle něj mělo být trvalé, ministerstvo financí by mohlo zajišťovat kontrolu, že se změna promítla do koncových cen.

Aby opatření nemělo negativní dopad na státní rozpočet, mělo by ho doprovázet přeřazení slazených nápojů z patnáctiprocentní sazby na 21 procent. Krok podle Michálka podpořili ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), hlavní hygienička Pavla Svrčinová či ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se k němu zatím staví neutrálně.

ANO navrhne určit cenový limit pro výrobce, nikoli distributory elektřiny

Opoziční hnutí ANO zřejmě podpoří na dnešní schůzi Sněmovny návrh vlády určující maximální ceny proudu a plynu pro menší spotřebitele. Podle předsedkyně sněmovní frakce ANO Aleny Schillerové přišlo rozhodnutí vlády ale pozdě, protože distributoři už nakoupili za vyšší ceny, stát tak podle nyní vyhodí 130 miliard korun z kapes daňových poplatníků. Schillerová nicméně klubu doporučí předlohu projednat ve zrychleném režimu a později ho podpořit. ANO přinese v debatě pozměňovací návrhy, chce, aby maximální ceny energií byly stanoveny pro výrobce, nikoli distributory. Před schůzí pléna Sněmovny návrh představil novinářům exministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Opoziční SPD připravila k návrhu kabinetu několik balíčků změn, řekl novinářům předseda hnutí Tomio Okamura. Kabinet podle něj nastavil stropy extrémně vysoko. "Češi budou platit i poté čtyřikrát více než Slováci, je to naprosto nedostatečné řešení a výsměch občanům," uvedl. Kabinet chce, aby lidé za silovou elektřinu platili maximálně šest korun za jednu kilowatthodinu (kWh), za plyn pak tři koruny za kWh. SPD chce, aby částky byly 1,50 Kč u elektřiny a koruna u plynu. Kabinetu však nabízí i další kompromisní varianty až do pěti korun u elektřiny a poloviny této částky u plynu. Strop by se pak měl podle SPD týkat všech odběratelů.

Pro výrobce chce ANO limit 1500 korun za megawatthodinu elektřiny. V případě, že Sněmovna rozhodne o úpravě cen pro distributory, zastropování cen navrhne ANO na třech korunách za jednu kilowatthodinu (kWh) silové elektřiny včetně DPH a 1,50 koruny za kWh plynu, to je polovina ze stropů navrhovaných vládou. Díky nižším cenám se podle Havlíčka stát bude moci vyhnout dalším opatřením a cestu k dostupným energiím zjednoduší.

Sněmovní hospodářský výbor ve čtvrtek návrh vlády jednomyslně doporučil. Novelu energetického zákona bude Sněmovna schvalovat dnes ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze. Podle Schillerové ANO chce, aby zazněly jeho argumenty, pokud se tak stane, schůzi tato opoziční strana nebude protahovat do pozdních hodin. Výbor ve čtvrtek nedoporučil žádný pozměňovací návrh. Ve sněmovním systému už se objevily téměř dvě desítky pozměňovacích návrhů od poslanců SPD, kteří chtějí především zavést horní cenovou hranici přímo do zákona.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) uvedl po jednání výboru, že pokud se podaří zákon schválit, bude Česko rozsahem pomoci proti vysokým cenám energie patřit k evropským zemím, které pomáhají nejvíc.

Vláda bude moci zastropovat ceny elektřiny a plynu v případě takzvané mimořádné tržní situace. V důvodové zprávě k předchozí novele energetického zákona z letošního léta, kterou se zaváděl úsporný tarif pro domácnosti, vláda uvedla, že "mimořádnou tržní situací se rozumí stav, kdy se podstatná část občanů státu dostává do vážných finančních problémů v důsledku vysoké ceny elektřiny nebo zemního plynu a tento stav není možné, dostatečné nebo vhodné řešit jiným druhem státní pomoci, jakým je například příspěvek na bydlení."

Novela umožní také snáze vypovědět smlouvu těm spotřebitelům, kteří v ní mají stanovené takzvané spotové ceny, tedy ceny odvozené od vývoje na burzách. Před takovými smlouvami varuje Energetický regulační úřad. Vláda uvádí, že toto opatření má zajistit účinnou ochranu zranitelných zákazníků před kontrakty, které mohou podléhat cenovým výkyvům z důvodu nestability trhů.