Opozice kritizuje selhání sčítání lidu, připomíná e-shop se známkami

Praha - Opoziční politici kritizují dnešní selhání systému pro elektronické sčítání lidu. Připomínají problémy se systémem pro prodej elektronických dálničních známek, který byl loni po svém spuštění většinu prvního dne mimo provoz, nebo lednovou registraci k očkování proti nemoci covid-19. Tu provázely výpadky systému a zpožďování sms zpráv s registračními údaji. Sčítání začalo oficiálně o půlnoci v noci na dnešek, ráno ho Český statistický úřad (ČSÚ) kvůli přetížení pozastavil. Problémy se sčítáním podle odborníků jen zvýraznily problémy státu s IT. Podle premiéra Babiše je za selhání on-line sčítání odpovědný šéf statistického úřadu.

"Pád webu pro sčítání lidu jen neslavně uzavřel černý týden Digitalizace Česka. Ten začal hrozbou, že asi spadnou kvůli zanedbané údržbě základní registry, pokračoval smutným zjištěním, že se sčítání ptá na údaje, které stát dávno má," uvedl místopředseda ODS Martin Kupka. Základními registry, které slouží k výměně dat mezi úřady, se bude v pondělí zabývat vláda. Ministerstvo vnitra tento týden uvedlo, že jsou v kritickém stavu. Mezi hlavní problémy patří jejich nedostatečné financování, podle ministerstva chybí zhruba 750 milionů korun. Dnešní problémy se sčítáním s registry podle vnitra nesouvisí.

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana se ukazuje, že státu chybí odbornost v digitalizaci. "Kdyby se to stalo poprvé, tak by chtěl být člověk i shovívavý a dalo by se říct - stane se . Ale v České republice je to 'stává se', a to pokaždé. Dálniční známky, registrace do očkovacího sytému, teď sčítání lidu," uvedl předseda.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že státní správa každým dnem dokazuje, že Česko není "země budoucnosti". "Sebelepším marketingovým sloganem se nezakryje skutečnost, že jsme naopak zemí, která zařadila zpátečku a couvá, seč jí síly stačí," dodala Pekarová.

Do sčítání se nyní nelze přihlásit ani jedním z možných způsobů. Do elektronického formuláře by se lidé měli přihlásit číslem občanského průkazu či pasu, přes bankovní nebo elektronickou identitu či přes datovou schránku. Předseda úřadu Marek Rojíček řekl, že ČSÚ první problémy zaznamenal okolo 6:00 ráno, ještě předtím stihli lidé odeslat několik tisíc formulářů. Úřad systém pozastavil v 8:15. Rojíček nechtěl spekulovat o tom, jak dlouho výpadek potrvá.

Formulář má být možné vyplnit na webu, nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Ti, kteří se nesečtou on-line, budou od 17. dubna do 11. května vypisovat papírové tiskopisy. Dostanou je na většině pošt nebo od sčítacích komisařů. Náklady na letošní sčítání včetně přípravy a vyhodnocení mají podle dřívějších informací dosáhnout 2,23 miliardy korun.

Problémy se sčítáním podle odborníků jen zvýraznily problémy státu s IT

Problémy kolem sčítání obyvatel jen zvýraznily dlouhodobé problémy státních institucí se spouštěním IT systémů. Vyplývá to z vyjádření odborníků oslovených ČTK. Přetížení systémů a přerušení na on-line sčítání obyvatel je podle nich překvapivé už jen s ohledem na to, že na přípravu byl dostatek času. Navíc jde v případě Českého statistického úřadu o instituci, která zodpovídá i za sčítání voleb, upozornili.

"Po intenzivní reklamní kampani na sčítání lidí, která na nás vyskakovala v televizi i na internetu po mnoho týdnů, nevydržely servery ČSÚ nápor nadšených občanů v den spuštění sčítání. Je až s podivem, že instituce, která měla dostatek času na tvorbu a testování celého řešení, navíc instituce odpovědná za sčítání voleb, svoji úlohu nezvládla. Nemohou se vymlouvat na hackerský útok, protože by tím podlomili otázku regulérnosti sčítání voleb," uvedl IT expert ze společnosti AD24 Radek Šalomon. Dodal, že ČSÚ je tak další v řadě státních institucí, které v poslední době absolutně nezvládly spuštění veřejného IT systému. V této souvislosti zmínil elektronické dálniční známky nebo registraci na očkování.

I podle ředitele cloud služeb společnosti Algotech Petra Loužeckého by vytížení serverů či aplikace neměla být překvapením, jelikož sčítání je dlouhodobě připravovaná akce s masivní reklamní kampaní a očekávatelným počtem respondentů. "Dnešní cloud technologie jsou schopné na vytížení dynamicky reagovat a přidávat na výkonu. Otázkou je, jak probíhal návrh a hlavně testování. Rozpočet celé akce sčítání by měl umožnit přípravu odpovídajícího prostředí z pohledu výkonu i bezpečnostních opatření," uvedl.

I podle ředitele společnosti Altron Martina Součka bylo již dříve u řady institucí vidět, že na digitalizaci stále ještě nejsou připraveny. "Vzhledem k nedávné informaci o hrozbě kolapsu registrů se obávám možných komplikací, které mohou při sčítání lidu nastat," uvedl v pátek před zahájením sčítání. Proces digitalizace celé státní správy bude podle něj především jasnou strategii, která má přesah přes jedno volební období. "Digitalizace je pro budoucí fungování moderní společnosti nevyhnutelná a měla by být součástí hlavních priorit každé vlády," dodal.

Podle zprávy, kterou má vláda v pondělí projednat, jsou v kritickém stavu základní registry, které slouží k výměně dat mezi úřady. Mezi hlavní problémy patří podle ministerstva vnitra jejich nedostatečné financování, když chybí zhruba 750 milionů korun.

Babiš: Za selhání on-line sčítání je odpovědný šéf statistického úřadu

Nefunkční elektronické sčítání lidu je odpovědností ředitele Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marka Rojíčka, řekl dnes České televizi premiér Andrej Babiš (ANO). Na pondělní vládě od něj chce slyšet vysvětlení a vidět smlouvu s dodavatelem, kterým je společnost OKsystem.

"Je to neuvěřitelné, já tomu nerozumím. Vyzval jsem pana ředitele, aby okamžitě informoval občany, co se děje. Aby šel do médií. A v pondělí na vládu ať nám předloží, jak vybral firmu a ať nám předloží kopii smlouvy, kterou podepsal,“ řekl premiér.

Rojíček na odpoledním on-line briefingu uvedl, že příčinou výpadku on-line sčítání je závada modulu pro vyplňování adres, která způsobila zahlcení databázových serverů a přetížení systémů. Nedá se podle něj zatím říci, kdy bude sčítání obnoveno, protože se systém musí po odstranění závady opět otestovat. Problém nebyl podle něj v samotném počtu přihlášených lidí, kteří se chtěli sčítání zúčastnit. Vyloučil, že by za problémy byl kybernetický útok.

Rojíček uvedl, že v současné době jsou statistici v kontaktu se zástupci společnosti OKsystem. "Za výpadek se omlouvám a mrzí nás o to více, že jsme formu on-line sčítání propagovali jako zásadní, což ale stále trvá," dodal.

Formulář má být možné vyplnit na webu, nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Ti, kteří se nesečtou on-line, budou od 17. dubna do 11. května vypisovat papírové tiskopisy.

Sčítání se koná každých deset let a je povinné pro všechny obyvatele, týká se i cizinců. Údaje musí odeslat také Češi, kteří žijí v zahraničí, ale mají v Česku trvalý pobyt.