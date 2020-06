Opozice kritizovala postup vlády během epidemie koronaviru

Praha - Opozice při dnešní mimořádné schůzi horní komory pokračovala v kritice postupu vlády při epidemii koronaviru. Řada ministrů včetně vicepremiérů Jana Hamáčka (ČSSD) a Karla Havlíčka (za ANO) i premiér Andrej Babiš (ANO) se ze zasedání omluvili. Předseda Pirátů Ivan Bartoš to označil za ostudné a předseda ODS Petr Fiala za neúctu ke Sněmovně. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) vláda v zásadních věcech neselhala.

"Já to považuji za zcela nepřijatelné a neuctivé," uvedl šéf občanských demokratů k absenci ministerského předsedy, který se omluvil kvůli návštěvě Karlovarského kraje. Babiš je podle Fialy ten, který by se měl odpovídat za kroky vlády a bez něj debata ztrácí smysl.

Z členů kabinetu byli přítomni vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO). Jejich přítomnost by měla být podle místopředsedy klubu ANO Josefa Hájka plně dostačující. Poukázal na to, že v minulosti členové pravicových vlád také chyběli na zasedáních dolní komory. "Napřed si zametu před vlastním prahem," vzkázal.

Vláda podle Bartoše postupovala nesystematicky a měla by ze svých kroků vyvodit poučení pro případnou druhou vlnu epidemie koronaviru. Pomoci by jí v tom měla právě sněmovní debata. Podle šéfa Pirátů by nemělo už být možné, aby ministerstvo zdravotnictví nakupovalo zdravotnické prostředky šestkrát dráž než ministerstvo vnitra. Bartoš také uvedl, že vláda některé opoziční návrhy zprvu odmítla, aby je s několikatýdenním zpožděním vzala za své a prosadila.

Také předseda klubu SPD Radim Fiala řekl, že koronavirová krize ukázala nepřipravenost ČR na jakýkoli stav, jako je pandemie. Ke snaze pravice o ustavení vyšetřovací komise pro nákup ochranných pomůcek Fiala uvedl, že se na těchto komisích odehrávají spíše slovní přestřelky mezi koalicí a opozicí. Nákup pomůcek by měl proto prověřit Nejvyšší kontrolní úřad.

Sněmovna se bude muset vypořádat i se značným počtem návrhů usnesení. Piráti například chtějí, aby ministerstvo zdravotnictví vypracovalo systém pandemických stupňů pohotovosti a aktualizovalo pandemický plán.

Zaorálek: Vláda v zásadních věcech při epidemii neselhala

Epidemie koronaviru byla podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) testem, v němž vláda v zásadních věcech neselhala. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) byla přijatá opatření v souladu s ústavou. Ministři to dnes uvedli při sněmovní debatě o postupu vlády během epidemie, kterou si vyžádala opozice.

"V základní věci jsme neselhali," hájil Zaorálek rozhodnutí vlády omezit volný pohyb lidí a uzavřít školy a další veřejné prostory včetně stravovacích zařízení. Podle ministra bylo jasné, že přijímání opatření nebude dokonalé. Bylo ale nutné "zabránit všemi prostředky tomu, aby se virus šířil", uvedl Zaorálek. Podle něj vláda dala na rady odborníků, rozhodnutí byla učiněno správně a "měli jsme i trochu štěstí".

Zaorálek připustil, že přijatá opatření měla tvrdý dopad na ekonomiku, která se bude vzpamatovávat pozvolna.

"Naše opatření jsou zcela v souladu s ústavou," obhajoval přijatá omezení Vojtěch. Poukázal na to, že podle zákona má jeho úřad právo zakázat provozování stravovacích služeb. Podle Vojtěcha nelze hodnotit postup v ČR bez přihlédnutí k situaci v dalších zemích. Jako příklad uvedl Švédsko, kde opatření nebyla tak restriktivní, ale znamenala 4500 obětí koronaviru, zatímco v Česku jich je 324.

Ministr připustil, že informovanost o přijatých opatřeních měla dílčí vady, nyní se však prý už komunikace výrazně zlepšila. "Pojďme dokončit rozvolňování tak, jak máme naplánováno," vybídl ministr.

Poslanec ODS Pavel Žáček kritizoval projekt takzvané chytré karantény, který má umožnit odhalení, od koho se jednotliví lidé nakazili. Podle poslance byl projekt připravován nekoordinovaně a je poznamenán snahou propojit různorodé informační systémy. Žáček se obává, že není dostatečně zajištěno, že poskytnuté osobní údaje nebudou zneužity ke komerčním účelům.

Poslanec ODS Petr Beitl vyzval vládu, aby realizovala nákupy ochranných pomůcek před možnou druhou vlnou epidemie. "Prosím, dělejte ty nákupy a plňte ty sklady tak, aby se aspoň část toho zboží dostala zase do těch regionů na ty polikliniky, do ambulancí a lékaři nemuseli ty rukavice shánět jako za komunistů před Vánocemi banány," uvedl Beitl.

Sněmovna by podle Terezy Hyťhové (SPD) měla vyzvat vládu, aby ministerstvo školství do konce srpna připravilo pro školy krizový manuál, v němž by stanovilo jednak dopručující a jednak právně závazná opatření pro případ další epidemie.