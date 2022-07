Opozice kritizovala Jurečkův návrh na progresivní zdanění

Praha - Zástupci opozice dnes kritizovali návrh místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) na zavedení progresivního zdanění. Podle místopředsedy hnutí ANO a poslance Radka Vondráčka by šlo o podvod na voličích, protože koalice SPOLU zvyšování daní před volbami odmítala. SPD podle svého předsedy Tomia Okamury zvyšování daní pro české občany a firmy odmítá. Zavedení progresivního zdanění odmítl i ekonomický expert ODS a místopředseda Sněmovny Jan Skopeček. Uvedli to dnes v pořadu Partie plus stanice CNN Prima NEWS.

O návrhu na vyšší zdanění vyšších příjmů hovořil předseda KDU-ČSL Jurečka v rozhovoru pro sobotní deník Právo. Lidé s vyššími příjmy by podle něj "mohli mít nějakou míru solidarity". "Mohla by být i dočasná, v intervalu dvou až čtyř let, protože to je doba, kdy budeme muset pokrýt nejvyšší náklady, které budeme mít kvůli vysokým cenám energií při pomoci domácnostem," řekl ministr.

Skopeček návrh svého koaličního kolegy odmítl. Poznamenal, že, stejně jako Jurečka, ve volbách kandidoval za koalici SPOLU s programem, který sliboval nezvyšovat daně. O zvyšování daní se podle něj nehovoří ani v programovém prohlášení vlády. Řekl, že lidé s nadprůměrnými příjmy již vyšší daně platí a prohlubování progrese za správné nepovažuje. "Nemá smysl trestat aktivní lidi, nemá smysl trestat kvalifikované lidi, kteří vydělávají více, těm bychom měli spíše dát volný prostor, ať tu zemi posouvají dál," uvedl. Skeptický je i k zavádění sektorových daní. Dodal, že problém českých veřejných financí vidí na výdajové straně, ne na příjmové.

Podle Vondráčka po Jurečkově vyjádření měl vystoupit premiér Petr Fiala (ODS) a zvyšování daní odmítnout. "Jinak jste obelhali voliče," řekl zástupcům vládní koalice.

SPD podle Okamury nesouhlasí se zvyšováním daní českým občanům a českým firmám. "Protože ty rezervy do rozpočtu lze hledat jinde, v prvé řadě například zamezit vyvádění nezdaněných dividend nadnárodními korporacemi," řekl.