Opozice chce znát argumenty vlády před rozhodnutím o stavu nouze

Praha - Opoziční strany chtějí nejprve slyšet argumenty vlády, než se rozhodnou, zda v Poslanecké sněmovně podpoří prodloužení nouzového stavu. Podle předsedy ODS Petra Fialy lze v případě, že důvody kabinetu budou rozumné a opatření maximálně zdrženlivá a s jasným plánem jejich uvolňování, diskutovat o prodloužení o jeden až dva týdny. Vláda chce požádat Sněmovnu o prodloužení stavu nouze do 25. května, nyní platí do čtvrtka 30. dubna.

"Čekám, že vláda s premiérem přijdou do Poslanecké sněmovny, omluví se za zmatky a představí řádně připravený plán. Pokud budou důvody rozumné a opatření maximálně zdrženlivá a budou doprovázena jasným plánem uvolňování, tak se dá diskutovat v rámci ochrany zdraví o prodloužení nouzového stavu o jeden až dva týdny. Bez splnění těchto podmínek ale ne," uvedl na dotaz ČTK Fiala.

Také lidovci chtějí slyšet jasné argumenty pro prodloužení nouzového stavu. Uvedli to v dnešní tiskové zprávě. Pokud nezazní jasné odpovědi na důvod prodloužení nebo na harmonogram uvolňování opatření, prodloužení nepodpoří. "Chtěl bych upozornit, že to nemůže být žádný bianco šek. Očekáváme od vlády jasné zdůvodnění, pokud to bude zase jenom o nákupu předražených zakázek, tak to v žádném případě neprodloužíme," uvedl poslanec a bývalý předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

"Kvůli chaosu ministra zdravotnictví a celé vlády nastala právně nová situace. Až vláda zažádá, jistě to podrobně zdůvodní, včetně argumentů, k čemu je nouzový stav potřeba, jaká omezení jsou na základě úplně čerstvých dat nutná, zda v této situaci platí či neplatí rozvolňování scénáře. Pak se rozhodneme," poznamenal předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Všechny tři strany také kritizovaly, že vláda nepostupovala vždy podle krizového zákona. Městský soud v Praze ve čtvrtek zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Kabinet měl čas do pondělí, aby opatření přijal v zákonné formě, tedy jako krizové opatření, což učinil už ve čtvrtek.

O tom, jak bude hlasovat poslanecký klub KSČM, zatím není rozhodnuto, napsal ČTK předseda strany Vojtěch Filip.