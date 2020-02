Opozice chce probrat žalobu na EK kvůli dotacím Agrofertu

Praha - Opozice chce na plénu Sněmovny probrat žalobu vlády na Evropskou komisi kvůli pozastavení dotací pro holding Agrofert. Návrh schválený minulý týden kabinet odsouhlasil bez toho, aby o tom informoval. Podle předsedkyně opoziční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové dělá kabinet advokáta premiérovi Andreji Babišovi místo toho, aby se zabýval zájmy země. Jde o platby týkající se Programu rozvoje venkova ve výši téměř 247.000 eur (6,3 milionu korun) pozastavené kvůli možnému střetu zájmů premiéra Babiše. Podání žaloby dnes potvrdilo ministerstvo zahraničí. TOP 09 bude podle Adamové žádat stažení žaloby.

"Vláda se chová spíše jako advokát podniku Agrofert než jako nejvyšší politická reprezentace země," uvedla Adamová. Opozice podle ní nemůže vše přejít mlčením, protože Sněmovna má mít nad vládou kontrolu a právo vyjádřit se. Pro otevření mimořádného bodu na jednání Sněmovny budou podle Adamové zástupci dalších opozičních stran, zda se však téma na program schůze dostane, bude na poslancích vládních stran, uvedla.

"Pan ministr (zemědělství Miroslav) Toman je připraven vystoupit a vysvětlit postup," uvedl před jednáním sněmovny předseda klubu ČSSD Jan Chvojka s tím, že není třeba zařazovat kvůli žalobě na jednání Sněmovny zvláštní bod.

Babiš už minulý týden řekl, že se projednávání žaloby nezúčastnil, ministři hovoří o tom, že se kabinet řídil doporučením právníků.

Vláda se chce soudit, přestože zástupci EK při jednání s představiteli ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) koncem ledna podle fondu uvedli, že nakonec souhlasí s proplacením všech projektů pro společnosti z holdingu Agrofert s výjimkou jednoho za 1,6 milionu korun. Podle resortu jde o princip. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) je předmětem žaloby výklad českých zákonů o střetu zájmů a o SZIF. Výsledek nebude mít podle ní vliv na druhý unijní audit k Babišovu střetu zájmů, který se týká dotací ze strukturálních fondů a speciální předpis o fondu se u něj neaplikuje.

Opoziční strany chtějí na plénu jednat také o situaci na ministerstvu dopravy po odchodu exministra Vladimíra Kremlíka (za ANO) a tendru na výběr mýta. Podle ODS by měla Sněmovna v rámci mimořádnému bodu k dopravě vyzvat Babiše, aby místo vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO), který je vedle ministra dopravy i šéfem průmyslu a obchodu, jmenoval do čela ministerstva plnohodnotného ministra. Kabinet pak chtějí občanští demokraté vyzvat, aby ročně investoval do dopravních staveb 140 až 180 miliard korun.