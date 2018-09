Praha - Operu Národního divadla v Praze povede od sezony 2019/2020 hudební manažer Per Boye Hansen, který dlouhodobě úspěšně působil v rodném Norsku a v Německu. Informovaly o tom Lidové noviny (LN). Vhodný kandidát na prestižní pozici se hledal od loňského listopadu, Hansen byl podle deníku vybrán na základě doporučení několika osobností evropského divadla a po konzultaci s garanční radou Národního divadla.

Ředitel Národního divadla Jan Burian uvedl, že Hansen je velice schopný a zkušený manažer. S garanční radou ND hledali osobnost s dostatečnou praxí ve vedení srovnatelného operního souboru, se znalostí systému řízení divadla ve střední Evropě, se vztahem k české opeře a s nadprůměrnou znalostí opery." Jsem rád, že se naše požadavky protnuly v osobnosti Pera Boye Hansena," citují LN Buriana, který povede Národní divadlo i v dalším funkčním období 2019 až 2025.

Ředitel Národního divadla by si přál, aby se Praha stala místem, kam se jezdí za operou. Dodal, že oslovil dosavadního uměleckého ředitele souboru Petra Kofroně s nabídkou další spoluprace v oblasti soudobé opery a hudby.

Designovaný šéf opery ND označil Prahu za město s úžasnou operní tradicí. "Česká operní historie, dva operní soubory Národního divadla a tři nádherné operní domy jsou obrovským přínosem pro mezinárodní operní svět," uvedl Hansen.

Per Boye Hansen se narodil v roce 1957 v Oslu, na univerzitě v hlavním městě Norska vystudoval divadelní vědu a posléze studoval operní režii v německém Essenu. V roce 1982 založil Letní operní soubor v Oslu, který jako umělecký ředitel vedl do roku 1992. Od konce 90. let působil jako castingový ředitel berlínské Komické opery. Po odchodu z Berlína byl uměleckým a provozním ředitelem Mezinárodního festivalu v Bergenu. Naposledy (2012-2017) působil jako umělecký ředitel Norské národní opery, která se vypracovala mezi přední operní scény a těší se mezinárodnímu věhlasu, napsaly Lidové noviny.