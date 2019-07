Operní hvězda Flemingová za doprovodu FOK zpívala v Praze

Praha - Americká operní hvězda Renée Flemingová vystoupila se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK v zaplněné Smetanově síni Obecního domu. Orchestr dirigoval jeden z významných žáků Leonarda Bernsteina a stálý spolupracovník Pražských symfoniků Elli Jaffe. Koncert, jehož program tvořily árie z oper a operet i muzikálové písně, byl věnován 30. výročí sametové revoluce a památce bývalého prezidenta Václava Havla, který byl mezi hosty pražského vystoupení Flemingové v listopadu 2003.

"Je pro nás velkou ctí, že se Renée Flemingová vrací k orchestru FOK, se kterým před lety v Praze zpívala Václavu Havlovi. Flemingová má hluboký vztah k našim novodobým dějinám," uvedl ředitel FOK Daniel Sobotka.

Večer zahájil orchestr předehrou ke komické opeře Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svatba. Poté již na pódium za velkého aplausu vyprodaného sálu dorazila Flemingová a zahájila své vystoupení písní Dík Tobě, Pane od německého skladatele a dirigenta Filharmonického sboru v Berlíně Siegfrieda Ochse. Dále zazněla díla Georga Friedricha Händla, Franze Schuberta, Giacoma Pucciniho, Franze Lehára nebo Friedricha von Flotowa. FOK sklidil velký aplaus za provedení předehry ke slavné opeře Gioacchina Rossiniho Lazebník sevillský.

Ve druhé polovině koncertu došlo i na očekávanou árii Měsíčku na nebi hlubokém z Rusalky Antonína Dvořáka, kterou Flemingová zazpívala česky. Zastává totiž názor, že opery by měly být zpívány v původních jazycích. V závěru programu se posluchači dočkali také předehry k muzikálu Candide Leonarda Bernsteina a písně You’ll Never Walk Alone z muzikálu Carousel, kterou Flemingová zpívala mimo jiné při inauguraci prezidenta Barracka Obamy.

Držitelka čtyř cen Grammy, americké Prezidentské medaile umění a mnoha dalších ocenění Renée Flemingová má silný vztah k české kultuře. Ve světě je známá jako propagátorka Antonína Dvořáka a je spojena s rolí Rusalky. Po listopadu 1989 několikrát navštívila Českou republiku. Poprvé koncertovala na zámku v Nelahozevsi v roce 1996. V roce 2003 se orchestr FOK setkal s Flemingovou poprvé; koncert v Obecním domě tehdy dirigoval Christian Benda. "Po koncertě s Havlem do rána rozmlouvali o české národní identitě, o budoucnosti, o náboženství," vzpomínal dramaturg FOK Martin Rudovský.

V únoru 2009 zpívala Flemingová na vystoupení, který uspořádal v Praze Havel ke 20. výročí 17. listopadu. V červenci téhož roku koncertovala za účasti Havla na galakoncertu festivalu v Českém Krumlově.

Mnohokrát oceněná pěvkyně se narodila 14. února 1959 v rodině pěveckých pedagogů v pensylvánské Indianě. První větší roli dostala v Salcburku v roce 1986 jako Konstancie v Mozartově Únosu ze serailu. Průlom do Evropy se jí podařil v roce 1993 jako Armidě na Rossiniho festivalu v Pesaru. V Metropolitní opeře v New Yorku poprvé zpívala v roce 1991 jako záskok role hraběnky v Mozartově Figarově svatbě a členkou této scény a jednou z největších hvězd byla až do roku 2017.