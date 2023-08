Operátoři mají nové tarify pro mladé, neomezený začíná na 487 Kč měsíčně

Praha - Operátoři nabízí nové mobilní tarify pro mladé. S neomezenými daty začínají na 487 Kč měsíčně, nejlevnější základní tarif pro zákazníky do 26 let vyjde na 299 Kč. Běžné tarify s neomezenými daty začínají okolo 750 Kč. Vyplývá to z informací firem.

O2 dnes uvedla čtyři nové nabídky pod označením YOU. Nejlevnější za 299 Kč obsahuje 120 minut volání do všech sítí a tři GB dat, o 200 Kč dražší je tarif s neomezeným voláním a deseti GB dat a za 699 Kč lze pořídit tarif s neomezenými daty a rychlostí do 20 Mbit/s. O 200 Kč dražší je tarif s neomezenou rychlostí 5G.

"Potřeba neomezeně datovat kdykoliv a kdekoliv na nejrychlejší 5G síti stále roste, a to i u mladých zákazníků. Prudce stoupá meziroční spotřeba dat v?mobilní síti, ta se rok od roku zdvojnásobuje," uvedla ředitelka segmentu mobilních služeb O2 Silvia Cieslarová.

Vodafone již minulý týden přišel se třemi novými nabídkami s neomezeným objemem dat, tak hovorů a SMS, které se liší pouze rychlostí stahování. Za základní rychlost čtyři Mbit/s student s kartou ISIC zaplatí 487 korun měsíčně, za 20 Mbit/s je to 657 Kč a za neomezenou rychlost 857 Kč.

T-Mobile v posledních dnech novou nabídku nepředstavil. Ta stávající začíná na 480 Kšč, za které nabízí deset GB dat a neomezené volání, další dva za 700 a 905 Kč obsahují neomezená data, ten levnější z nich má po prvních 15 GB rychlost omezenou na deset Mbit/s. Děti ve věku do 15 let pak mají u T-Mobilu ještě nabídku 150 minut volání a tři GB dat za 275 Kč.

V Česku je kolem 15,2 milionu aktivních SIM karet. Objem datového provozu v tuzemských mobilních sítích podle ČTÚ loni meziročně vzrostl o 60 procent na 926 petabytů (PB). Odpovídá to průměrné měsíční spotřebě na jednu SIM okolo sedmi gigabytů (GB).