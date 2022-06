Open Air koncert České filharmonie se vrátí na Hradčanské náměstí

Praha – Po dvou letech, kdy Česká filharmonie (ČF) musela kvůli pandemickým restrikcím uzavřít svou sezonu na zámku Sychrov, se její Open Air koncert vrátí 22. června na pražské Hradčanské náměstí. Program akce věnované památce dirigenta Jiřího Bělohlávka v duchu jazzových, filmových a muzikálových inspirací sestavil britský dirigent Wayne Marshall. Sólistou večera bude houslista a koncertní mistr ČF Jan Mráček, jenž loni získal Cenu Jiřího Bělohlávka pro umělce do 30 let. ČTK o tom informoval mluvčí ČF Luděk Březina.

Open Air koncert, na který je vstup volný, otevře předehra z muzikálové operety Candide Leonarda Bernsteina. Spolu s ní zazní suita vytvořená ze tří tanečních epizod Bernsteinova muzikálu On the Town. Od Bernsteinova vzoru George Gershwina Česká filharmonie provede Američana v Paříži, který je ovlivněn Gershwinovým pobytem ve francouzské metropoli, a Kubánskou předehru, jejímž předobrazem byla jeho dovolená v Havaně. Kuba inspirovala i Artura Márqueze, jednoho z nejznámějších mexických skladatelů současnosti. Na Hradčanském náměstí zazní jeho Danzón č. 2, který potěší všechny milovníky původní mexické hudby a temperamentních tanců.

Skladba Across the Stars Johna Williamse zase udělá radost především fanouškům filmové série Hvězdné války. Do prostřední rumunských a maďarských kapel posluchače v závěru koncertu přenesou Cikánské melodie Pabla de Sarasate. Své virtuosní umění v nich předvede Jan Mráček. Koncertní mistr ČF a člen Lobkowicz Tria hraje na housle italského houslaře Carla Fernanda Landolfiho vyrobené v Miláně roku 1758.

Britský dirigent, varhaník a klavírista Wayne Marshall, který na Open Air koncertu ČF povede, je známý pro svou uměleckou všestrannost při práci s taktovkou i klaviaturou. Je uznávaným interpretem Gershwina, Bernsteina a dalších skladatelů 20. století. K jeho největším dirigentským úspěchům poslední doby patří například debut s Berlínskými filharmoniky a Martinem Grubingerem. Vedle koncertní činnosti se Marshall zabývá dirigováním operních představení a účinkuje také jako varhaník. Loni v září mu byl udělen Řád britského impéria.

I letošní Open Air koncert bude mít benefiční rozměr. ČF se připojí k veřejné sbírce Člověka v tísni SOS Ukrajina. Koncert.bude v přímém přenosu vysílat Česká televize na programu ČT art. Večerem provede Marek Eben.

Letos na Open Air koncertu počtvrté předají Cena Jiřího Bělohlávka, která je spojena s peněžitou odměnou 30.000 korun. V roce 2019 získala cenu hornistka Kateřina Javůrková a předloni dirigent a violoncellista Robert Kružík.