Opava remizovala s Budějovicemi 0:0, oba celky čekají na výhru

Opava - Fotbalisté Opavy remizovali ve 4. kole první ligy s Českými Budějovicemi bez branek. Ve vyrovnaném utkání měli blíže k brance domácí, kteří v závěru trefili břevno. Oba týmy stále čekají na první výhru v nové ligové sezoně a na kontě mají shodně dva body.

Opavští do základní sestavy nasadili čerstvou posilu Didibu, který v týmu hostuje ze slovenské Senice. Kamerunský obránce hned v úvodu rozjel slibnou akci, která pokračovala centrem Helešice, ale Juřenovu hlavičku bez potíží zastavil gólman Drobný.

Krátce nato Mondek vystihl nepřesnou přihrávku jednoho z Jihočechů, unikl po pravé straně hřiště a po jeho pasu střílel Juřena z ostrého úhlu, ale Drobný jeho ránu vyrazil. Pak málem udeřilo Dynamo. Po dlouhém nákopu se k hlavičce dostal hostující Ekpai, zblízka poslal balon pod břevno, jenže byl v ofsajdu, a tak jeho gól neplatil.

Hrál se opatrný fotbal. Další zajímavou možnost měla až zkraje druhé půle Opava. Didiba vysunul Juřenu, ten poslal přihrávku do druhé vlny Holíkovi, jehož ránu bez přípravy na poslední chvíli zblokoval mimo bránu hostující Talověrov.

V závěru měli Slezané blízko k vítězné brance. Po průniku Holíka a jeho prudké přihrávce ve vápně nikdo nedosáhl na míč a v 89. minutě pak tečovaná rána střídajícího Pikula skončila na břevně. Nic nebylo ani na druhé straně ze závaru Jihočechů před Fendrichem. Opava s Budějovicemi potřetí za sebou neinkasovala.

Hlasy po utkání:

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Odehráli jsme slušné utkání, jenže výsledek 0:0 je pro nás ztráta. Co se týče ofenzivní fáze, v šestnáctce nám chybí důraz. Nedokážeme to tam dotlačit, i když to předtím dokážeme výborně prokombinovat. Máme malý hlad po gólu, navíc nám ani nešly centry. Ve finální fázi na posledních 20 metrech strádáme. Máme bod, ale ze dvou dosavadních domácích utkání jsme získali jen bod z šesti možných, v tohle je to málo. Domácí zápasy musíme zvládat, jinak se dostaneme do problémů."

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Věděli jsme, že nás v Opavě čeká těžké utkání, což se i potvrdilo. Zápas byl hodně bojovný a moc fotbalu k vidění nebylo, ale po taktické stránce jsme ho zvládli velice dobře. Směrem dopředu tam bylo hodně nepřesností i ukvapené přihrávky. Druhý poločas moc šancí nenabídl. My jsme měli tři minuty před koncem štěstí, když nám to spadlo na břevno. Na druhou stranu o chviličku později jsme měli šanci my. Remíza je asi spravedlivá, bod bereme."

SFC Opava - Dynamo České Budějovice 0:0

Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Flimmel - Pechanec (video). ŽK: Mondek, Zavadil - Javorek, Havelka, Kladrubský, Matějka, Králik. Diváci: 2686 (omezený počet).

Opava: Fendrich - Didiba, Žídek, Večerka - Mondek, Texl, Zavadil, Lukáš Holík, Helešic (85. Harazim) - Juřena (64. Dedič), Dordič (77. Pikul). Trenér: Skácel.

Č. Budějovice: Drobný - Kladrubský (46. Čolič), Králik, Talověrov, Novák - Ekpai (46. Mršič), Čavoš, Javorek (59. Mészáros), Havelka (88. Valenta), Brandner - Matějka (90.+1 Bassey). Trenér: Horejš.