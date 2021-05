Opava remizovala s Bohemians a má už jen teoretickou šanci na záchranu v lize

Opava - Fotbalisté Opavy ve 30. kole první ligy remizovali s Bohemians 1905 1:1. Domácí poslal v 41. minutě do vedení z pokutového kopu Matěj Helešic, ale v 57. minutě srovnal David Puškáč, který předtím za bezbrankového stavu nedal penaltu. Slezané nevyhráli sedm kol a na posledním místě tabulky mají už jen teoretickou šanci na záchranu. Pražané bodovali v 10 ligových zápasech po sobě.

Hned v úvodu musel domácí brankář Digaňa zasahovat proti ráně Květa. Vzápětí udělal gólman chybu v rozehrávce, ale Osmančík ji potrestat nedokázal. Na opačné straně zahrozil po rychlé akci Helešic, ale pálil vedle levé tyče.

V 25. minutě hostující Kosek po rohovém kopu těsně minul opavskou bránu. Po půlhodině hry fauloval domácí Didiba ve vápně a rozhodčí Denev nařídil penaltu. Exekuce se chopil bývalý opavský útočník Puškáč, kterého ale výborným zákrokem vychytal Digaňa.

O chvíli později po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu odpískal sudí Denev pro změnu penaltu pro domácí za faul na Dediče. K exekuci se postavil Helešic, vystřelil k pravé tyči, Le Giang si vybral druhou stranu a Opava před pauzou vedla.

Náskok ovšem Slezané udrželi jen do 57. minuty, kdy odčinil své penaltové selhání Puškáč. Hostující útočník dorazil míč do sítě poté, co Květ tvrdou ranou orazítkoval břevno. Pak Opavu znovu podržel gólman Digaňa, jenž si poradil se střelou Květa a Ljovin z následné dorážky pálil vedle.

Rozhodnout ve prospěch domácích mohl v 78. minutě střídající Rychlý, který zakončoval po centru Hrabiny z bezprostřední blízkosti, ale Le Giang předvedl skvělý zákrok a zachránil pražskému celku bod. Remízou skončil i úvodní vzájemný duel v této sezoně v Ďolíčku.

Výsledek:

SFC Opava - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0)

Branky: 41. Helešic z pen. - 57. Puškáč. Rozhodčí: Denev - Hájek, Ratajová - Cieslar (video). ŽK: Didiba, Dedič, Holík - Kosek, Keita, Ljovin, Vacek, Necid, Pulkrab. Diváci: 366 (omezený počet).

Sestavy:

Opava: Digaňa - Harazim, Hrabina, Didiba, Žídek (65. Kulhánek) - Mondek (82. Darmovzal), Hellebrand, Večerka, Helešic (82. Kania) - Holík (59. Rychlý) - Dedič. Trenér: Skácel.

Bohemians: Le Giang - Dostál, Krch, Vondra, Kosek (90.+2 Musil) - Keita (81. Kadlec), Květ, Ljovin, Novák (81. Vacek) - Puškáč (66. Necid), Osmančík (66. Pulkrab). Trenér: Klusáček.