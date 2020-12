Opatření se zpřísní od 27. prosince, do 22. ledna je nouzový stav

Praha - Od 27. prosince se dál v Česku zpřísní opatření proti nemoci covid-19 a nejméně do 22. ledna potrvá nouzový stav. Rizikový index protiepidemického systému PES je šestý den na nejvyšším, pátém stupni. Opatření pro pátý stupeň začnou podle rozhodnutí vlády platit v neděli, například se znovu uzavřou provozovny služeb a prodávat se budou jen základní potřeby. Epidemie v zemi dál sílí, denní nárůst počtu nakažených i podíl pozitivních případů na počtu provedených testů byly v úterý nejvyšší od začátku listopadu.

Obchody a služby měly být podle původního plánu opatření omezeny už ve čtvrtém stupni pohotovosti, který platí nyní. Vláda ale udělila z opatření řadu výjimek. Obchody tak mohou být otevřeny ještě na Štědrý den a lidé se mohou navzdory zákazu vycházení účastnit půlnočních mší. Od nedělního zavedení opatření pro pátý stupeň chce kabinet počet výjimek minimalizovat, uvedl dnes ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Povolen bude od 27. prosince pouze prodej základních potřeb. Ani v supermarketech si nebudou moci lidé koupit to, co neseženou v malých obchodech potravin - třeba elektroniku, hračky nebo oblečení. Od neděle se také znovu zavřou provozovny služeb, lyžařská střediska i některé výstavy, které měly dosud výjimku. Omezí se shromažďování a prodlouží zákaz nočního vycházení. Do škol budou moci v pátém stupni po konci vánočního volna osobně docházet jen žáci prvních a druhých tříd základních škol a otevřené zůstanou ještě mateřské a speciální školy. Návštěvy v domovech seniorů budou dál možné s negativním testem na koronavirus.

Video: V Česku bude od neděle platit pátý stupeň systému PES

23.12.2020, 15:09, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Rozhodnutí o omezení prodeje v supermarketech kritizoval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, podle něhož vláda znovu vytvořila svými nařízeními obrovský zmatek. Uzavření lyžařských areálů bude pro vlekaře podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota znamenat výrazné omezení investic i hrozbu krachů. Také sněmovní opozice označila dnes vyhlášená opatření za chaotická. Například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ČTK napsala, že vláda se v situaci dál "plácá systémem brzda - plyn", a podle předsedy SPD Tomia Okamury opatření opět postrádají logiku. Třeba podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa jsou ale nově vyhlášená omezení nutná.

Bez nových opatření by podle ministerstva zdravotnictví přibývalo na přelomu roku asi 15.000 případů nákazy denně. Reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, dosahuje hodnoty 1,25. Hrozí, že na konci roku bude v nemocnicích 7000 lidí s těžkým průběhem onemocnění, z toho 1100 na intenzivní péči, řekl dnes ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Opatření by měla podle Blatného zajistit, že bude případů nákazy maximálně 11.000 až 12.000 denně a v nemocnici bude mezi 4000 a 5000 lidmi.

Účinnost opatření je zatím nastavena do 10. ledna. Kabinet se podle Blatného předtím sejde a vyhodnotí, s jakými opatřeními pokračovat dál. Mezitím bude také do ledna upraven výpočet skóre PES, podle kterého jsou v zemi nastavena opatření proti šíření epidemie. Nově by měl zohledňovat zátěž nemocnic, doplnil ministr Blatný.

Rizikový index PES stoupl k dnešku ze 76 na 81 bodů ze sta. Důvodem nárůstu je zvýšený podíl pozitivních testů na covid-19 za poslední týden. O zrychlujícím tempu šíření nemoci vypovídá i počet nově prokázaných případů. V úterý jich bylo 10.821. Naposledy přibylo v Česku více než 10.000 případů za den 6. listopadu. Podíl pozitivních testů dosáhl zhruba 34 procent. Vyšší byl naposledy 4. listopadu.

V sobotu má do Česka dorazit první dodávka asi 9750 dávek vakcíny proti covidu-19. Podle Blatného ji během následujících tří dnů dostanou zdravotníci a senioři v nemocnicích či ústavech. Další dodávka asi 20.000 dávek se čeká před koncem roku a pak budou dodávky podle ministra pokračovat v týdenních intervalech. V úterý si Česko vyjednalo navýšení dodávek vakcín o dalších 50.000, v lednu by tak mělo dorazit zhruba 320.000 dávek vakcíny. Celkem má Česko zajištěno téměř 12 milionů dávek vakcíny pro téměř sedm milionů lidí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje kompenzace podle délky uzavření provozu pro všechny podnikatele zasažené opatřeními proti covidu-19. Měly by fungovat na principu nedávno schváleného dotačního titulu COVID gastro, řekl dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podnikatelé budou také moci za říjen, listopad a prosinec získat od státu plnou náhradu komerčního nájmu. Nyní mohli žádat o příspěvek do výše poloviny nájmu.

Ministerstvo pro místní rozvoj rovněž obdrželo od Evropské komise potvrzení o pokračování programu COVID lázně. Připraví novou výzvu, ve které chce prodloužit uplatnění slev na pobyt v lázních nejméně do března, s možností dalšího pokračování až do června příštího roku.