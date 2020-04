Opatření se přes Velikonoce zpřísňovat nebudou, současná stačí

Praha - V Česku se přes Velikonoce nebudou zpřísňovat bezpečnostní opatření, současná jsou dostačující. Po jednání Ústředního krizového štábu to dnes řekl jeho šéf Jan Hamáček (ČSSD). Policie bude podle něj dodržování opatření v ulicích kontrolovat stejně jako doposud.

"Jsme přesvědčeni, že současná opatření stačí," řekl Hamáček. Spoléhá na to, že si lidé uvědomí, že i při návštěvě mohou někoho nakazit. "Věřím, že lidé jsou a budou rozumní a nepustí domů někoho, kdo by jim tam mohl potenciálně zanést nějakou nemoc," řekl Hamáček. "Kdybych byl doma, tak prostě neotevřu, protože bych se bál, že mě někdo nakazí, a věřím, že takto budou uvažovat i naši spoluobčané," dodal.

Ústřední krizový štáb se podle něj zabýval i tím, jestli by nemohla být umožněna setkání lidí v menším počtu, zatím to ale možné není. Například bohoslužby tak podle Hamáčka budou muset být odslouženy dálkově, například přes videozáznam. "Je to nepříjemné, ale riziko je stále velké," doplnil Hamáček.

Video: Jan Hamáček o opatřeních přes Velikonoce

08.04.2020, 15:16, autor: Ministerstvo vnitra, zdroj: PR

Ke zpřísnění bezpečnostních opatření po dobu velikonočních svátků přistoupilo například Slovensko, kde dnes začalo platit citelné omezení volného pohybu osob. Potrvá do pondělí.

Hamáček dnes také připomněl, že od čtvrtka se mají otevřít některé obchody jako stavebniny, hobbymarkety a železářství, otevřou se i obchody a opravny jízdních kol. Provozovny však musí dodržovat přísnější požadavky na hygienu. Pokud se pozitivní trend v přibývání nových případů potvrdí, bude možné podle Hamáčka zvážit další uvolnění jednotlivých opatření.

Ústřední krizový štáb se dnes zabýval i distribucí ochranných prostředků. Hamáček upozornil na to, že vnitro na svých stránkách zveřejňuje nejen počty distribuovaných prostředků celkem, ale také podrobnější údaje za jednotlivé kraje. "Daří se nám nákupy centralizovat nejen ze zahraničí, ale také od domácích dodavatelů," řekl také Hamáček.

Dodal, že hasiči nyní distribuují první desítky celoobličejových masek CM6 od Gumáren Zubří, které jsou jedním z šesti domácích výrobců ochranných pomůcek proti koronaviru, kteří budou přednostně zásobovat ministerstvo vnitra.