Opatření proti covidu zřejmě zpřísní, Německo zařadí ČR mezi rizikové země

Praha - Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodne v pátek o plošném testování na covid-19 ve školách. Kabinet, který je ode dneška v demisi, projedná také plány na uzavření některých akcí pro neočkované od 29. listopadu. Přesnou podobu opatření chce vláda ještě probrat s experty pětikoalice. Rozhodovat o nich budou ministři v úterý. Už v pátek zařadí Německo Českou republiku kvůli vysokým nárůstům nakažených na seznam vysoce rizikových oblastí. Cestování to ztíží hlavně neočkovaným.

Plošné testování na covid ve školách by se mělo uskutečnit 22. a 29. listopadu, řekl dnes Babiš serveru Blesk.cz. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je jeho úřad připravený uvolnit testy uložené ve státních hmotných rezervách, aby je školy mohly v daných termínech využít. "Jedná se totiž podle názorů odborníků o opatření, které přispívá k bezpečnějšímu prostředí a zajištění prezenční výuky na školách," řekl Plaga.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc se ale obává toho, že dva termíny plošného testování samy šíření nákazy nezamezí. Děti si totiž virus přinášejí i z prostředí mimo školu, kde se protiepidemická opatření tolik nedodržují, řekl ČTK. Screeningové testování podle Zajíce ale může ukázat stav, který nyní ve školách je.

V Česku v posledních týdnech strmě stoupají počty nově infikovaných. Laboratoře ve středu potvrdily 13.502 pozitivních na covid-19, což je v mezitýdenním srovnání asi o 4000 víc. Na 100.000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 596 nakažených. V nemocnicích je podle aktuálních dat 3452 lidí s koronavirovou nákazou.

O zhoršující se epidemické situaci dnes ráno diskutovala vládní rada pro zdravotní rizika. Babiš po jejím zasedání uvedl, že navrhovaná opatření proti šíření covidu mohou být zásadní povahy, proto je má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) za úkol probrat i se zástupci budoucí vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN). V pondělí o nich má ministerstvo zdravotnictví jednat se zástupci organizací, například kulturních. Rozhodovat o nich bude vláda v úterý odpoledne, uvedl Babiš.

Premiér ve středu odmítl, že by opatření mohla znamenat uzávěru Česka. Web Seznam Zprávy dnes uvedl, že by Česko mohlo po vzoru Rakouska od prosince uznávat jako potvrzení o bezinfekčnosti jen očkování proti koronaviru nebo doklad o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Na kulturní, sportovní akce či do restaurací by už nestačil negativní test na covid jako dosud.

V případě, že ministři skutečně přikročí k omezení stravovacích zařízení, musí podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR představit také program kompenzací. Restauratéři se už nyní podle asociace potýkají s poklesem tržeb o 20 až 60 procent.

Protiepidemická opatření naráží už nyní na odpor části veřejnosti. Iniciativa Zlatý špendlík, za kterou stojí zpěvák Daniel Landa společně s týmem právních expertů, vyzývá na webu veřejnost k občanskému odporu. Kampaň ve středu vedla k zahlcení hygienických stanic stovkami e-mailových dotazů. Pražští hygienici přestali kvůli technickým problémům elektronickou poštu přijímat úplně. Kampaň iniciativy Zlatý špendlík dnes kritizovaly zdravotnické odbory. Ministerstvo zdravotnictví by podle nich mělo využít všechny možnosti českého právního řádu k jejímu zastavení.

Loni v září zaslal kvůli zpřísnění hygienických opatření na ministerstvo zdravotnictví výhrůžný e-mail Adam Špirko. Muž dnes uzavřel dohodu o vině a trestu se státním zástupcem a přijal tříletý podmíněný trest. Soudu řekl, že svého činu lituje a označil ho za hloupost, která se nebude opakovat.

Rychlé šíření koronavirové epidemie v Česku neuniklo pozornosti okolních zemí. Německo v pátek s účinností od neděle zařadí ČR na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí. ČTK to dnes řekl český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Nové epidemické hodnocení Česka bude při cestě do Německa znamenat komplikace především pro neočkované. Ti budou muset na deset dní do karantény, její předčasné ukončení po pěti dnech je podmíněno negativním testem.