Opatření proti covidu-19 podle Blatného přestala fungovat

Ilustrační foto - Nemocnici v Chebu, která je kriticky přetížená, navštívil 4. února 2021 ministr zdravotnictví Jan Blatný (na snímku na tiskové konferenci). Ministr přislíbil zajištění tří dalších lékařů na interní oddělení i posílení převozů pacientů do jiných nemocnic. Řekl, že převozy do sousedního Německa zatím nejsou nutné, šlo by podle něj jen o několik málo pacientů. ČTK/Kubeš Slavomír

Praha - Protiepidemická opatření, která byla kvůli epidemii covidu-19 zavedena, podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) přestala fungovat. Je to důkaz, že se v ČR šíří britská mutace viru, řekl dnes novinářům. Nedodržování opatření je podle ministra hlavním důvodem, proč je třeba je neustále dál prodlužovat. Současná přísná opatření, která zahrnují zákaz vycházení mimo nutné cesty do práce, na nákup, k lékaři či do přírody, platí už od 27. prosince. Počty nových případů díky nim nejprve rychle klesaly, poté se pokles zpomalil a postupně zastavil. Ve středu pak bylo nových případů o 1100 víc než před týdnem.

"Je faktem, že epidemická situace u nás se nelepší. Ba co hůř, statistika nekompromisně ukazuje, že je přítomná britská mutace viru, která je agresivnější a šíří se daleko rychleji. Dokazuje to jednoduchý fakt. Opatření, která jsme zavedli, přestala fungovat," uvedl ministr. Dodal, že jako ministr zdravotnictví nemá nástroje, jak jejich dodržování vymáhat.

Nedodržování opatření je podle něj jedním z hlavních důvodů, proč je vláda musí neustále prodlužovat. Jeden den nedodržování opatření může podle Blatného teoreticky stát týdny jejich prodlužování. Je podle něj možné uvažovat o zpřísnění opatření, ale bez pochopení a sounáležitosti lidí nebudou fungovat. Možností je například zákaz cestování mezi kraji nebo omezení vzálenosti od bydliště, ve které se lidé mohou pohybovat.

Závažná je podle ministra naplněnost nemocnic. "Řada nemocnic je na hraně kapacity urgentní péče. Pokud opravdu nezačneme dodržovat existující opatření, tak se stane, že nemocnice nebudou moci přijmout lidi s infarktem nebo s úrazem," dodal. Dodal také, že už rok se lékaři nemohou starat o jiné pacienty než o ty v kritickém stavu. Nedostatečná je podle něj například prevence rakoviny, počet vyšetření k odhalení rakoviny prsu už na jaře poklesl o více než 40 procent.

Blatný uvedl, že si uvědomuje, že řada lidí je unavených a vyčerpaných, na konci fyzických sil i finančních možností. Nedodržování opatření ale podle něj není frajeřina, ani důkaz o tom, jak je někdo mazaný, ale důkaz jeho bezohlednosti.

"Chtěl bych vás všechny poprosit o jednu věc. Pojďme to vydržet," řekl ministr. Už v březnu podle něj Česko dostane více vakcíny a spolu s hejtmany ministerstvo pracuje na tom, aby bylo možné rychle očkovat.

"Vím, že je tu ta nemoc dlouho, ale je prostě fakt, že ji neporazíme jinak než očkováním a tím, že budeme dodržovat nařízená opatření," dodal Blatný. Lidé by neměli cestovat po zemi a měli by se setkávat co nejméně. Je podle něho třeba nosit ochranné prostředky úst a nosu, nejlépe respirátor, a co nejčastěji si mýt ruce.

"Ať si o epidemii myslíme cokoliv, je tady. A neovlivníme ji politikou, ale jen naším chováním. Změňme svůj postup, změňme svůj přístup. Ne kvůli mně, ne kvůli vládě, ne kvůli opozici, ale kvůli rodinám, přátelům, firmám. Kvůli celé naší zemi," uvedl. Podle něj je jisté, že bez takové změny se bude ČR další měsíce pohybovat jen mezi menšími nebo většími restrikcemi.