Opatření na odklad nájmu je podle Prouzy nepřijatelné a rizikové

Praha - Opatření na odklad nájmů na pomoc podnikatelům, kteří kvůli vládním opatřením museli zavřít provozy, považuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza za nepřijatelné a velmi rizikové řešení. Náklady by se podle něj měly rozdělit mezi majitele, nájemce, pomoci by měl také stát. Prouza to řekl na dnešní společné tiskové konferenci Hospodářské komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu a Asociace hotelů a restaurací ČR.

Firmy a živnostníci, kteří kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru museli zavřít své provozy, pravděpodobně budou moci požádat o odklad nájmu za období od 12. března do 30. června. Dlužný nájem budou muset ve splátkách uhradit do konce roku. Odklad nájmu se nemá vztahovat na placení energií a dalších služeb. Návrh ve středu večer schválila Sněmovna.

Prouza doufá, že návrh bude ještě dále projednáván. Podle něj se majitelé a nájemci shodli na tom, že by se na nákladech měli podílet společně. Ideálně by tak podle Prouzy měl polovinu nájmu zaplatit stát, ze čtvrtiny by se měla snížit výše nájmu a poslední čtvrtinu by zaplatil nájemník, uvedl. Zároveň upozornil, že je nutné vyřešit problém daně z přidané hodnoty z nezaplacených faktur za nájmy.

Odklad nájmu jako vhodnou pomoc nevidí ani majitel značek Pietro Filipi a Kara Michal Mička. Za nájmy svých obchodů by musel splatit 45 milionů korun. "Ideální stav by nastal, kdyby nájemci neplatili úroky z prodlení, obchodní centra by si nestahovala obchodní záruky a splátky nájmů by se odložily. Část by jich dotoval stát, ideálně 50 procent, pronajímatelé by dávali slevy z pronájmů v závislosti na vztazích a na nájemce by zbylo přibližně 20 procent, aby byli schopni situaci ustát," řekl Mička.