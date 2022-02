Opakované testy covid u Hrubce neprokázaly, může trénovat s týmem

Peking - Hokejový brankář Šimon Hrubec měl sice po sobotním příletu do dějiště olympijských her v Pekingu pozitivní test na koronavirus, dva kontrolní testy však onemocnění nepotvrdily a opora Omsku se tak již dnes zapojí do přípravy reprezentace. Původně se přitom předpokládalo, že Hrubec nebude mít výsledky dnešního druhého testu včas před začátkem tréninku.

Pohyb očekávané brankářské jedničky v Pekingu přesto bude omezený. V následujících sedmi dnech musí totiž na hrách fungovat v takzvaném režimu blízkého kontaktu. "Nikoli kvůli vlastnímu pozitivnímu testu po příletu na letišti, ale vzhledem k tomu, že se nákaza prokázala u zahraničního spolucestujícího z letadla. Jako blízký kontakt může trénovat a soutěžit, avšak cestovat či stravovat se musí odděleně," uvedla tisková mluvčí výpravy Barbora Žehanová s tím, že ve stejném režimu aktuálně funguje i útočník Lukáš Sedlák.

Třicetiletý Hrubec měl s výsledky koronavirových testů problémy i v Česku, proto do Pekingu odletěl až se zpožděním. Stejné potíže jako gólman Omsku po příletu do dějiště olympijských her řešili i útočníci Tomáš Hyka a David Krejčí, také oni se do přípravy zapojili se zpožděním po dvou kontrolních negativních testech.

První zápas na turnaji čeká českou reprezentaci ve středu, kdy se utká s Dánskem.