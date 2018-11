Praha - Lidé, kteří musí splácet dluhy, si ode dneška mohou na internetu vypočíst, za kolik peněz se jim při srážkách z výdělku vyplatí pracovat. Umožní jim to kalkulačka výhodnosti práce, kterou novinářům představila Lucie Trlifajová z Centra pro společenské otázky - SPOT. Kalkulačka má podle ní také rozpoutat debatu o tom, že takzvané nezabavitelné minimum při exekuci je v současnosti příliš nízké a odrazuje lidi od práce. Nyní je v testovacím režimu, naplno by se měla spustit zřejmě na začátku příštího roku.

Podle mapy exekucí, kterou sestavila nezisková organizace Otevřená společnost, mělo loni nějakou exekuci 863.000 Čechů a Češek nad 15 let. Kolem 151.000 osob mělo přes deset exekucí najednou. Vedení úřadu práce už dřív uvedlo, že dluhy a exekuce představují překážku při zaměstnávání. Řada lidí totiž do práce raději nenastoupí a pracuje načerno. Z oficiálního výdělku by jim při splácení závazků zbylo jen minimum. Zvýšení nezabavitelné částky doporučují zástupci organizací, které se zaměřují na pomoc dlužníkům.

"Kalkulačka má dva hlavní cíle. Na jednu stranu by měla sloužit sociálním pracovníkům, dluhovým poradcům, ideálně i úřadům práce k tomu, aby mohli ukázat, jaký dopad na finanční situace domácnosti (v exekuci) má přijetí zaměstnání. Druhý účel je ukázat na systémové problémy v nastavení a vzájemných vztazích mezi exekucí, sociálním systémem dávkovým a systémem mezd," uvedla Trlifajová.

Kalkulačka umožňuje nastavit různé parametry, které ovlivňují konečnou výši příjmu při exekuci. Je to například počet osob v domácnosti, typ bydlení nebo velikost zálohy na bydlení. "Na základě toho ukáže, na jaké dávky má domácnost nárok, jaký má čistý příjem ze zaměstnání, jak vysoké jsou exekuční srážky, a především pak ukáže disponibilní příjem domácnosti. To znamená to, co domácnosti zůstane poté, co zaplatí náklady na bydlení," popsala Trlifajová.

Podle ní i autora mapy exekucí Radka Hábla by kalkulačka mohla přispět k otevření debaty o nutnosti změnit výpočet takzvané nezabavitelné částky. Propočty z kalkulačky totiž potvrzují, že při zvýšení příjmu z 19.000 korun na 20.000 korun začíná být pro lidi práce nevýhodná. U vyššího příjmu ztrácí nárok na dávky v hmotné nouzi, jako je třeba příspěvek na bydlení. I když jim tedy vzroste plat, tak mají nakonec po srážkách z výdělku míň peněz.

"Pokud jste jednotlivec a máte jedno dítě, tak máte 6200 korun plus 1500 korun za dítě. A to by se mělo změnit," uvedl Hábl. Navýšit by se podle něj měla nejen základní částka, ale právě i částka na dítě. "Je třeba hlavně zvýšit motivačnost, aby se lidem vyplatilo pracovat a aby se lidem vyplatilo navyšovat si příjem," řekl.

Možnou změnou hranice čistého příjmu, nad kterou se při exekuci sráží z příjmu bez omezení, se už zabývají ministerstva práce a spravedlnosti. Podle pracovního návrhu by se mohla zvýšit z nynějších zhruba 15.500 na 24.900 korun. O výsledné podobě a částce ale ministerstva ještě budou jednat.