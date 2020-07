Onemocnění covid-19 se prokázalo u vojáka Hradní stráže

Praha - Onemocnění covid-19 se prokázalo u jednoho vojáka Hradní stráže. Do karantény byli umístěni další příslušníci jednotky, kteří se s ním setkali. ČTK to dnes řekl mluvčí Hradní stráže Jiří Havel. Chod Hradní stráže tím podle něj nebude ovlivněn.

"Dnes dopoledne byl na koronavirus pozitivně otestován jeden voják Hradní stráže. Ihned byla přijata opatření a voják nastoupil na nemocenskou. Všichni vojáci, kteří s ním přišli do styku, byli dáni do karantény a otestováni na koronavir," uvedl Havel. Výsledky testů zatím známy nejsou. "Činnost Hradní stráže to žádným způsobem neovlivní," dodal mluvčí.

S prezidentem Milošem Zemanem vojáci do styku nepřišli. O bezpečnost prezidenta se stará policejní útvar pro jeho ochranu. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že opatření týkající se prezidentovy bezpečnosti v době pandemie "pružně reagují na vývoj situace".

Hradní stráž je jednou ze tří složek ozbrojených sil České republiky. Dalšími jsou armáda a Vojenská kancelář prezidenta republiky. U Hradní stráže v současné době slouží přes 700 vojáků a pracují pro ni asi čtyři desítky civilních zaměstnanců. Na starosti mají ostrahu Pražského hradu a areálu lánského zámku, případně i dalších objektů, které by sloužily jako dočasné sídlo prezidenta nebo jeho hostů. Zároveň se starají o zajištění reprezentačních a protokolárních akcí. Součástí Hradní stráže je také Hudba Hradní stráže nebo rota zabezpečení, ve které slouží psovodi a motocyklová jednotka.