Ondrušek rozhodl o výhře Olomouce nad Českými Budějovicemi

Olomouc - Hokejisté Olomouce zdolali v dohrávce 9. kola extraligy poslední České Budějovice 3:2 v prodloužení, bodovali počtvrté v řadě a z toho podruhé vyhráli. V čase 62:27 rozhodl obránce Jiří Ondrušek. Nováček Motor podlehl po dvou vítězstvích, ale bodoval potřetí za sebou.

"České Budějovice jsme nebrali jako poslední tým, mají teď dobré výsledky a porážely silné týmy. Většinu zápasu jsme měli asi více ze hry, ale oni také měli šance. Kdyby Branislav Konrád takto nezachytal, tak jsme mohli i prohrát. Škoda, že jsme ze šancí, které jsme měli, nedali víc gólů," řekl Ondrušek.

První šanci měli hosté. Ve čtvrté minutě se puk odrazil ke Karabáčkovi, jehož pokus Konrád vyrazil ramenem mimo tři tyče. Minutu před polovinou první třetiny propadla Strmeňovi Káňova střela mezi betony, ke smůle nejlepšího olomouckého střelce však puk projel jen kolem tyče.

O chvíli později se ke střele dostal bek Škůrek a poslal Olomouc do vedení. Aktivnější domácí se poté dostali do dalších tří šancí. Knotek nejdříve z podobného místa jako Škůrek vystřelil jen do Strmeně, stejně si vedl Tomeček po Vydareného chybě v rozehrávce. Hostující brankář si pak pohlídal i nahození Nahodila a dorážku Kucsery při olomouckém přečíslení.

Když už se zdálo, že domácí půjdou do druhé třetiny s jednobrankovým vedením, Doležal z levé strany nahodil puk o Konrádovu hůl pro najížděcího Formana, který se z dorážky 12 sekund před koncem třetiny nemýlil.

Olomouc se ale ve druhé třetině znovu dostala do vedení. Bambula se otočil kolem Strmeňovy branky a zakončil do jeho betonu. Puk se pak odrazil k osamocenému Nahodilovi, který jej poslal do sítě. Hra se poté vyrovnala a více šancí si vytvořili hosté. Nejdříve pálil Slováček a Konrád si poradil s jeho pokusem i dorážkami Vydareného a Formana.

Poté nebezpečně stříleli také Prokeš a Michnáč s Plášilem v přesilové hře. Olomoucký brankář pokryl ještě střelu Nováka z bezprostřední blízkosti a zasáhl ramenem. Bezmocný však byl Konrád minutu před koncem druhé třetiny proti tečované střele Allena, kterou za záda domácího brankáře nasměroval Novák. Motor tak stejně jako v první třetině vyrovnal těsně před koncem třetiny. "Závěry třetin bolí, musíme si na to dát pozor. Bohužel někdy se to stane, doufám, že už to je naposledy," prohlásil Ondrušek.

V první šanci třetího dějství se po rychlém protiútoku ocitl Káňa, jenže zamířil jen do Strmeňova betonu. Následujících deset minut vedle střel z větší vzdálenosti žádné větší šance nepřineslo. Změnila to až přesilová hra Olomouce po polovině třetí třetiny, v níž zakončoval Káňa, Strmeň si však s jeho pokusem poradil.

Stejně úspěšný byl také domácí Konrád po skončení přesilové hry proti Přikrylově prudké střele z první. Po Knotkově hře vysokou holí hráli hosté čtyřminutovou přesilovou hru, nesehráli ji však vůbec dobře a vyloženou šanci si nevypracovali.

V prodloužení znovu zakončoval z přebrankového prostoru Káňa, jenže Strmeň se proti jeho pokusu dokázal včas přesunout. O minutu později se po Kucserově přihrávce do podobné situace dostal Ondrušek, který už hostujícího brankáře prostřelil.

"Při hře tři na tři se nehraje na obránce a útočníky, ale spíš jeden na jednoho. Hráči se pak křižují a může se stát, že obránce je vpředu a útočník vzadu," dodal Ondrušek.

"V prodloužení jsme se vůbec nedostali na kotouč, prohráli jsme všechny buly a soupeř hrál s kotoučem. Chybí nám zabijácký instinkt a někdy trochu zodpovědnost hráčů. Je to škoda, dnes jsme si možná zasloužili více. Ale jsme pokorní. Třetí zápas v řadě jsme bodovali. I když to dnes není výhra, tak v naší situaci a pro proces, kterým procházíme, ten bod bereme," uvedl asistent trenéra Motoru Aleš Totter.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Konečně jsme překlopili druhý bod na naši stranu po předchozích dvou porážkách v prodloužení. Začali jsme dobře, první třetina byla z naší strany výborná, ale dali jsme jen jeden gól. Pak jsme inkasovali těsně před koncem a v druhé třetině se to opakovalo. Ve třetí třetině jsme znervózněli z vyrovnaného zápasu a nervozita se nám lepila na paty a na hokejky. Prodloužení je vabank, ale dali jsme v něm krásný gól. Tak doufám, že se to zase odrazí v dalším vývoji soutěže. Motor nás nepřekvapil, věděli jsme, že dobře bruslí a bojují. Hra byla vyrovnaná. Závěry třetin jsou asi o koncentraci, musíme se na ty poslední dvě minuty více soustředit. Hlavně ve druhé třetině nás to musí mrzet, tam jsme ztráceli spoustu puků ve středním pásmu a České Budějovice nám chodily do protiútoků. Střídačka je v druhé třetině dál, nestačili jsme prostřídat a kvůli tomu se to stalo. Měli jsme si s tím lépe poradit takticky."

Aleš Totter (České Budějovice): "První polovinu zápasu jsme tam měli nějaké propadnutí, a i když jsme neproměnili přesilovku, tak nám pomohla. Začali jsme hrát lépe na kotouči a víc si věřit. Od poloviny druhé třetiny jsme pohnuli se sestavou a ve třetí třetině jsme byli lepší. Dostali jsme šanci vyhrát zápas díky čtyřminutové přesilové hře. Byly tam nějaké závary, ale nedostali jsme se do finální přihrávky. V prodloužení jsme se vůbec nedostali na kotouč, prohráli jsme všechny buly a soupeř hrál s kotoučem. Chybí nám zabijácký instinkt a někdy trochu zodpovědnost hráčů. Je to škoda, dnes jsme si možná zasloužili více. Ale jsme pokorní. Třetí zápas v řadě jsme bodovali. I když to dnes není výhra, tak v naší situaci a pro proces, kterým procházíme, ten bod bereme. Teď se už musíme připravit zase na pátek."

Dohrávka 9. kola hokejové extraligy:

HC Olomouc - Madeta Motor České Budějovice 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Škůrek (V. Tomeček, J. Knotek), 24. Nahodil (Bambula), 63. Ondrušek (Kucsera) - 20. M. Forman (Z. Doležal, Pýcha), 39. Martin Novák (Allen, J. Suchánek). Rozhodčí: Kika, Šindel - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Dujsík, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek, Vyrůbalík - Bambula, J. Knotek, J. Káňa II - V- Tomeček, Ostřížek, Burian - Kucsera, Mácha, Olesz - Gřeš, Nahodil, Kolouch. Trenéři: Moták a Tomajko.

České Budějovice: Strmeň - Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Allen, J. Suchánek - Jonák, M. Toman, Christov - Z. Doležal, R. Přikryl, M. Forman - G. Ville, D. Voženílek, Martin Novák - Karabáček, Prokeš, Michnáč. Trenér: Prospal.