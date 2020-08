Ondřej Kaše pomohl dvěma body Bostonu k obratu

Toronto/Edmonton - Hokejisté Bostonu otočili čtyřmi góly ve třetí třetině zápas prvního kola play off NHL proti Carolině, vyhráli 4:3 a v sérii hrané na čtyři vítězství vedou již 3:1. Dvěma asistencemi se na tom podílel i český útočník Ondřej Kaše, jednu finální přihrávku si připsal David Krejčí. Nejlepší střelec základní části soutěže David Pastňák kvůli zranění do utkání opět nezasáhl. V brance Hurricanes nastoupil James Reimer, který dostal přednost před Petrem Mrázkem.

Stejně jako Boston dělí jedna výhra od postupu do druhého kola i Tampu a Colorado. Tampa s Ondřejem Palátem v sestavě porazila 2:1 Columbus, Colorado deklasovalo 7:1 Arizonu. Český brankář Avalanche Pavel Francouz sledoval povedený výkon spoluhráčů ze střídačky, dvě branky a asistenci si připsal Nazem Kadri. Ve čtvrtém utkání série Vancouveru a St. Louis zvítězili obhájci Stanley Cupu 3:1 a vyrovnali na 2:2 na zápasy.

První dvě třetiny Bostonu nevyšly podle představ, slovenský brankář Bruins Jaroslav Halák inkasoval v 10. minutě hned z první soupeřovy střely na branku. Vedení Caroliny v 33. minutě navýšil Jordan Martinook a Boston i kvůli nevyužité příležitosti Krejčího, který z bezprostřední blízkosti trefil tyčku Reimerovy branky, prohrával po dvou třetinách o dva góly.

Ve třetí třetině ale Bruins naprosto dominovali, na střely ji vyhráli 16:2 a zvýšená aktivita se promítla i ve skóre. Hráči Bostonu dokázali čtyřmi góly v rozmezí šesti minut a 51 sekund otočit stav a dovést utkání do vítězného konce.

Dvěma góly obrat orámoval Jake DeBrusk, kterému v obou případech asistoval Kaše. První gól Bruins vstřelil DeBrusk po šikovném obhození gólmana Reimera do odkryté branky a při rozhodující trefě zakončil parádní kombinaci českých útočníků Kašeho s Krejčím.

"Pokaždé, když se mohu podílet na výhře, je to úžasné," řekl DeBrusk. "Chtěl jsem znovu začít hrát svou hru a pomoci týmu. Při první trefě jsem měl trochu štěstí a při druhé zakončil skvělou akci spoluhráčů," ocenil spolupráci s parťáky v druhém útoku Medvědů.

Boston dokázal smazat dvou- nebo vícególovou ztrátu po druhé třetině zápasu play off pojedenácté v historii. "Ten závěr, nikdy jsem nic takového neviděl. Nám nezbývá než hrát lépe. Nevím, co jiného bych řekl. Máme dobrý tým a věřím, že se i přes prohru dokážeme vrátit do hry o postup," uvedl trenér Caroliny Rod Brind'Amour, jemuž v sestavě chyběl zraněný ruský útočník Andrej Svečnikov.

V brance Colorada nastoupil po jednozápasové odmlce německý gólman Philipp Grubauer, připsal si třetí vítězství v letošním play off a 14 úspěšnými zásahy si upevnil pozici před Francouzem. Dvěma či více body se na výhře Colorada podílelo hned šest hráčů.

Hlavní podíl na vítězství měl centr druhé formace Avalanche Kadri, který si připsal dvě branky a jednu asistenci. Po restartu NHL po koronavirové pauze nasbíral kanadský útočník devět bodů v sedmi duelech. "Jako správný profesionál se snažím dát do každého zápasu maximum. V minulém utkání jsem týmu nepomohl tak, jak bych si představoval, proto jsem rád, že to dnes vyšlo," řekl Kadri.

Colorado zvítězilo v play off rozdílem šesti branek poprvé od roku 2002, kdy v semifinále Západní konference porazilo San Jose 8:2. "Musíme zůstat hladoví i do dalšího zápasu. Musíme do něj nastoupit, jako kdybychom hráli o přežití, a pokusit se ukončit sérii v pátém utkání," burcoval po zápase autor dvou asistencí Nathan MacKinnon.

Tampa porazila Columbus 2:1 zásluhou výborného výkonu třetí formace ve složení Barclay Goodrow, Yanni Gourde, Blake Coleman a ujala se vedení 3:1 na zápasy.

"Jsou jako komáři, stále bzučí, a když se jich pokusíte zbavit, nejde to. Poctivost v tréninku i ve hře je jejich doménou, hrají jeden pro druhého a nikdy nic nevypustí. Dnes byli za svou práci konečně odměněni," ocenil jejich výkon trenér Lightning Jon Cooper.

Ryan O'́Reilly dvěma góly a asistencí dovedl St. Louis k výhře nad Vancouverem. Obhájci Stanley Cupu vyrovnali stav série na 2:2.

Východní konference (Toronto) - 4. zápasy:

Columbus - Tampa Bay 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Branky: 26. Atkinson - 21. Goodrow, 25. Gourde. Střely na branku: 29:22. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Gourde, 2. Goodrow (oba Tampa Bay), 3. Werenski (Columbus). Stav série: 1:3.

Carolina - Boston 3:4 (1:0, 1:0, 1:4)

Branky: 10. Williams, 33. Martinook, 59. Teräväinen - 48. a 55. DeBrusk (na obě O. Kaše, na druhou Krejčí), 51. Clifton, 52. Marchand. Střely na branku: 19:33. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk, 2. Clifton (oba Boston), 3. Williams (Carolina). Stav Série: 1:3.

Západní konference (Edmonton) - 4. zápasy:

Arizona - Colorado 1:7 (0:3, 1:1, 0:3)

Branky: 34. Chychrun - 17. a 20. Kadri, 15. Nieto, 32. Donskoi, 41. Makar, 43. Calvert, 57. Rantanen. Střely na branku: 15:30. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Makar, 3. Rantanen (všichni Colorado). Stav série 1:3.

Vancouver - St. Louis 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Branky: 21. J. T. Miller - 17. a 27. R. O'Reilly, 36. Pietrangelo. Střely na brnaku: 23:37. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. R. O'Reilly, 2. Pietrangelo (oba St. Louis), 3. Markström (Vancouver). Stav série: 2:2.