Ondřej Hejma si daroval k narozeninám sólové album

Praha - Hudebník, moderátor, publicista a překladatel Ondřej Hejma známý ze skupiny Žlutý pes si k dnešním 70. narozeninám věnoval sólové album. Nahrávka s názvem Dáreček vznikala ve spolupráci s Kateřinou Pelíškovou z kapely Gaia Mesiah, písničkářem Jiřím Trpákem, kytaristou Janem Ponocným a bubeníkem Michalem Šindelářem. Hejma na album, které vznikalo pět let, přispěl několika texty a dvěma vlastními písněmi.

"On to byl spíše dáreček od mých kamarádů, kteří se mnou album natočili. Tak jsem to bral v první řadě, protože jsem je neustále vyzýval k tvůrčí činnosti. Umožnili mi vrátit se ke skládání písniček, deset let jsem samostatnou písničku neudělal, a teď dvě. Pro mě to znamená veliký předěl," řekl ČTK Hejma. "Trvalo to dlouho, protože všichni mají spoustu kapel a málo času. Ale nakonec to vyšlo v pravý čas na ty narozeniny," dodal.

Kapela Žlutý pes s Hejmou svoji zatím poslední desku Stroj času vydala v roce 2014. Její členové na Hejmově sólovém albu hrají v písni Finanční tíseň, jejímž autorem je spoluzakladatel Žlutého psa Ivan Hlas. "Tuhle písničku jsem měl v dlouhodobém výběru. Ivan (Hlas) ji složil někdy v sedmdesátých letech a já mu vždycky říkal, že je tak dobrá, že to snad ani nemohl složit on," podotkl Hejma.

Oslavenec zdůraznil, že všechny písně s výjimkou nově natočené Finanční tísně vznikly ještě před pandemií koronaviru. "Není to žádný pandemický výkřik díky volnému času, ale výsledek pětiletého úsilí. Výjimkou je skladba Finanční tíseň. Každý z hudebníků natočil svoji část u sebe doma a nahrávka putovala z jednoho místa na druhé. Takže nastala absurdní situace, kdy jsem hostujícího pianistu Jana Steinsdörfera nikdy neviděl, takže jsem ho nemohl obejmout a poděkovat za výkon," sdělil.

Album předznamenala provokativní skladba a videoklip Evropanka Blanka, který vyvolal polemiku na sociálních sítích. "Koledoval jsem si o to, ale je to především píseň pro moji manželku, která postavila v Řevnicích kavárnu, kde pracují handicapovaní lidé, kteří v klipu také hrají. Samozřejmě ten šťouchanec na politické neziskovky včetně Grety Thunbergové tam je," podotkl Hejma.

Spoluautor písně Sametová, jednoho z největších hitů Žlutého psa, s hudbou začínal v 70. letech na pražské hanspaulské "hudební scéně". Hrál s Ivanem Hlasem i Yo Yo Bandem. Žlutého psa založil v roce 1979. V roce 2009 ukončil své dvaadvacetileté angažmá pražského zpravodaje americké agentury AP. Napsal několik knih včetně autobiografické publikace Fejsbuk.

"Představte si život v lágru s ruskejma tankama, a pak ten druhý díl, uprostřed kapitalistický džungle a demokracie. Jako by jeden svět nestačil," píše v knize Hejma, který se ze zakazovaného hudebníka menšinového žánru stal televizní celebritou známou z poroty soutěže SuperStar a moderování soutěžního pořadu Milionář. Žádné umělecké aktivity Hejma podle svých slov v dohledné době nechystá. "Nám se narodil vnuk Hugo, a to je teď hlavní projekt, na který se soustřeďujeme," prohlásil.