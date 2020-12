Ondřej G. Brzobohatý připomene výročí úmrtí Lennona novou písní

Praha - Skladatel a zpěvák Ondřej Gregor Brzobohatý dnes na pražské Kampě natáčel videoklip ke své nové písni Myšlenky Johna Lennona, která je poklonou legendárnímu muzikantovi. Pocta členovi Beatles, který se proslavil i sólovými nahrávkami z období po rozpadu skupiny, vznikala u známé Lennonovy zdi. Od tragického úmrtí Lennona 8. prosince uplyne 40 let. Klip v režii Tomáše Krejčího bude mít v ten den premiéru.

"Na filozofii Johna Lennona se mi líbí jeho britský 'montypythonovský' humor. Je v tom určitý nadhled a nadsázka, nikdy se nebral úplně vážně, ale zároveň jsou všechny jeho citáty a moudré filozofie určitým způsobem dost seriózní, takže se to dá aplikovat na současný život. Je to nadčasové," řekl ČTK Brzobohatý. "Je fajn, že tahle písnička vznikne. Třeba se mladší generace, která se k té písni třeba skrze youtube dostane, pak dostane k myšlenkám Johna Lennona," dodal.

Hudební produkce písně se ujal producent Dalibor Cidlinský a jeho aranžmá také chvílemi odkazuje na typický zvuk Lennonových skladeb, avšak v současnějším pojetí. Slova písně ponesou Lennonův přímý otisk. "Text je inspirován citáty Johna Lennona, z nichž ve mně asi nejvíc rezonuje 'Čas, jehož marnění sis užil, není ztracený'. Je v něm svoboda a odpoutání se od diktátu našeho svědomí, u kterého to většinou dá největší práci, než se vyzuje z dětských bačkůrek," podotkl Brzobohatý.

Lennonova zeď, kde klip vznikl, patří k Maltézské zahradě. Nápisy a básně se na místě začaly objevovat v 70. letech minulého století. Kromě textů tu byl i portrét Johna Lennona a u zdi se konaly vzpomínkové akce na něj. Zeď několikrát nechala přemalovat za minulého režimu komunistická moc, nápisy se zde ale vždy objevily znovu. V roce 2014 někdo zeď natřel na bílo a napsal na ni Wall Is Over (Zeď skončila). K akci se přihlásila umělecká skupina Pražská služba, která tak prý chtěla dát prostor novým nápisům. Loni v březnu pomalovaly zeď mírovými poselstvími dvě desítky umělců.

Britský zpěvák, skladatel i výtvarník John Lennon je považován za jednu z největších osobností 60. a 70. let. V Beatles fungoval v tvůrčím tandemu s Paulem McCartneym. Kapela se rozpadla v roce 1970 a její členové se vydali každý svou cestou. Už čtyři roky předtím se Lennon seznámil s kontroverzní japonskou umělkyní Yoko Ono, která se posléze stala jeho druhou manželkou a měla na něj silný vliv. Oba se zapojili do mírového hnutí. Po rozpadu Beatles založil Lennon spolu s manželkou kapelu Plastic Ono Band. Více ho ale proslavila sólová kariéra, zejména pak deska Imagine z roku 1971. V roce 1980 vydal album Double Fantasy, jež se stalo jeho posledním. Když se 8. prosince téhož roku vracel do bytu v newyorské rezidenci Dakota, psychicky narušený Mark David Chapman, jemuž několik hodin předtím podepsal své album, na něj vystřelil čtyři smrtelné rány z revolveru.