Ondrášek chtěl vylepšit minulý výkon a gólem poděkovat za důvěru

Plzeň - Po nedělním utkání s Izraelem reprezentační trenéři vytýkali fotbalistovi Zdeňku Ondráškovi menší aktivitu ve vápně. Plzeňský útočník byl proto rád, že v souboji s bývalým federálním partnerem Slovenskem znovu dostal šanci v základní sestavě a za důvěru se mohl odvděčit gólem. Ondrášek pojistil výhru 2:0, která českému celku pomohla k prvenství ve skupině B2 Ligy národů a postupu do elitní divize A.

"Byl jsem strašně rád za důvěru trenéra. Chtěl jsem dnes dát gól a poděkovat tím trenérům za tu důvěru. Trochu mi vyčítali, že jsem se s Izraelem málo pohyboval ve vápně. Chtěl jsem na tom dnes zapracovat víc. Takže díky gólu dvojnásobná radost, ale tři body byly hlavním cílem," řekl Ondrášek při on-line tiskové konferenci.

V prvním poločase mu dvakrát zkazil radost výborným zákrokem slovenský brankář Marek Rodák, který jednou tečoval balon na tyč. Na domovském stadionu v Plzni, kde působí, se Ondrášek prosadil až v 55. minutě.

"V první půli mi to gólman dvakrát zázračně vytáhl rukou. Naštěstí tam pak v uvozovkách ta největší šmudla z těch tří spadla. Jsem za to strašně rád, ten gól jsme potřebovali," pochvaloval si Ondrášek, který si připsal druhou branku v národním týmu. První dal vloni v říjnu, kdy při debutu rozhodl coby střídající hráč o výhře 2:1 nad Anglií.

"Věřím, že tohle je ta cesta, abych byl úspěšný jak ve své kariéře, tak i na dalších reprezentačních srazech a zápasech. Věřím, že jsem součástí toho týmu, ale každý sraz je po nějaké době a člověk si to musí zasloužit výkony. Každý musí makat," konstatoval Ondrášek.

Český tým vyhrál se Slovenskem počtvrté za sebou. "Samozřejmě je to derby, všichni jsme ho chtěli vyhrát. Ale hlavní cíl byl postoupit ze skupiny, to je ta třešnička na dortu," poznamenal Ondrášek.

Postupu si cenil o to víc, že mužstvo během všech tří letošních srazů zasáhl koronavirus. "V minulých dvou srazech jsme odehráli dva těžké zápasy se Skotskem a vzhledem k situaci, jaká byla, to bylo od všech stoprocentní. Bohužel ve Skotsku jsme měli takový zápas, že kdybychom tam byli dva dny, tak jsme gól nedali. Ale tým ukázal charakter. Jsme rádi, že jsme dokázali, co jsme chtěli, a jdeme dál," uvedl jednatřicetiletý útočník.

Těší se, že si český tým po postupu do Ligy A zahraje s nejlepšími evropskými celky. "Všichni, co tu jsou a hrají fotbal, chtějí hrát proti těm nejlepším. Pro tyhle velké zápasy to hrajeme. Jediné, v co všichni doufáme, že se na stadiony vrátí fanoušci a užijí si zápasy s námi. Všichni se na takové zápasy těšíme," dodal Ondrášek.