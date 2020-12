Ondráček navrhl, aby KSČM souhlasila s dalšími 30 dny stavu nouze

Praha - Zástupce KSČM v Ústředním krizovém štábu (ÚKŠ) Zdeněk Ondráček doporučil poslaneckému klubu komunistů, aby dnes podpořil žádost vlády o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Řekl to dnes novinářům ve Sněmovně. Návrh kabinetu ANO a ČSSD by tak tentokrát mohl uspět v plném rozsahu. V posledních případech Sněmovna souhlasila s prodloužením nouzového stavu vždy podle návrhu KSČM, místo požadovaných 30 dnů se však jednalo o 22 a 11 dní.

Kabinet tentokrát žádá, aby nouzový stav místo 23. prosince skončil 22. ledna. Umožnilo by mu to udržovat v platnosti nejdůraznější opatření proti covidu-19. Ondráček řekl, že se vláda poučila a začala s opozicí sdílet informace, které potřebuje pro kvalifikované rozhodnutí. "Já jako garant této oblasti včera (v pondělí) obeslal kolegy z klubu a požádal je o stanovisko. Můj návrh je, abychom návrhu vlády vyhověli," uvedl.

Šéf ÚKŠ Jan Hamáček nabídl opozičním stranám místa ve štábu před dvěma týdny, minulou středu pak uvedl, že mezi novými členy je i Ondráček. "Dostávám nyní denní svodku a každý den vidím všechna data, s kterými pracují vládní úředníci a ministři," řekl Ondráček. Klubu na základě dat doporučí, aby vyhověl požadavku prodloužit nouzový stav o 30 dní. Opoziční strany další pokračování stavu nouze odmítají, vládě by ale měly hlasy KSČM stačit.

Ondráček řekl, že chce jednat s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) mimo jiné o tom, jaká budou pravidla při oslavách Nového roku. Náladám ve společnosti by podle něj neprospělo, kdyby v souladu se čtvrtým či pátým stupněm protiepidemického systému PES stát trval na zákazu vycházení od 23:00 či od 21:00.

Podle Ondráčkových představ by měl v noci z 31. prosince na 1. ledna stát umožnit vycházet například až do 02:00. Lidé by podle něj díky tomu mohli zajít na přípitek k přátelům, nikoliv porušovat vládní nařízení hromadnými akcemi.