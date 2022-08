Ondra se stal v Mnichově mistrem Evropy v lezení na obtížnost

Mnichov - Adam Ondra se stal podruhé mistrem Evropy v lezení na obtížnost. V Mnichově dnes navázal na titul z roku 2019 a během víkendu vybojoval v bavorské metropoli druhou medaili po sobotním bronzu v boulderingu. Na multisportovním šampionátu se postaral o druhé zlato pro české barvy po po Ivetě Miculyčové ve freestyle BMX. Eliška Adamovská na Königsplatzu vybojovala páté místo v boulderingu a o příčku vylepšila umístění ze sobotního závodu na laně.

Na náročné finálové cestě se ani Ondra úplně nepřiblížil vrcholu a zastavil se na 37. chytu stejně jako těsně před ním Slovinec Luka Potočar. Ve prospěch devětadvacetiletého českého reprezentanta, jenž se do bojů o medaile kvalifikoval z druhého místa v semifinále, rozhodlo lepší umístění v předchozím kole. Měl také lepší čas než soupeř.

Ondra označil evropský šampionát za malé mistrovství světa. "A lezení na obtížnost je ta disciplína, která mě zajímá. Kde dobrá příprava, dobrý výkon, rovná se dobrý výsledek. Zatímco v boulderingu je to ruleta," řekl českým novinářům po závodě.

Sobotní bronz z boulderingu proto vnímá jinak. "Mám z něj radost. Ale kdybych to měl zhodnotit, tak jsem se na to zcela záměrně nepřipravoval a i zcela bez přípravy můžu být třetí. Je to spíš o tom, že semifinále postavili pro mě, díky tomu se tam někteří favorité nedostali a pak to bez těch favoritů bylo v tom finále lehčí. Zatímco tady vím, že jsem porazil všechny, protože jsem na to měl," vysvětlil.

Bronz získal Španěl Alberto Ginés. Těsně pod stupni vítězů skončil rakouský favorit Jakob Schubert. Trojnásobný mistr světa lezl jako vítěz semifinále poslední, ale k medaili mu chyběl jeden chyt. Z ME tak má ve sbírce v lezení na obtížnost stále jen dva bronzy, zatímco Ondra si polepšil ve své oblíbené disciplíně o druhé zlato vedle tří stříbrných medailí. Z mistrovství světa se navíc pyšní bilancí 3-2-2.

Jednadvacetiletá Adamovská do finálové šestice postoupila z dopoledního semifinále jako pátá a umístění zopakovala. Ze čtyř boulderů v medailovém kole zdolala na čtvrtý pokus pouze třetí, dosažením zóny pak skórovala už jen na prvním.

Z druhého titulu se na šampionátu v Mnichově radovala slovinská suverénka Janja Garnbretová, která zkompletovala sbírku trofejí z velkých akcí. Mistryně světa a olympijská vítězka vyřešila na první pokus dvě překážky, přitom na druhé, kde většina soupeřek neuspěla vůbec, se dokázala dostat až na top jako jediná.

Jako jediná z finalistek se rovněž dostala alespoň do zóny na všech čtyřech boulderech. Stříbro získala domácí Hannah Meulová, bronz Oriane Bertoneová z Francie.

Muži:

Obtížnost: 1. Ondra (ČR) 37+ (čas 3:01), 2. Potočar (Slovin.) 37+ (4:05), 3. Ginés (Šp.) 35+, 4. Schubert (Rak.) 34+, 5. Megos 30+, 6. Flohé (oba Něm.) 29+, ...v semifinále 10. Stráník (ČR).

Ženy:

Bouldering: 1. Garnbretová (Slovin.) 56,0, 2. Meulová (Něm.) 52,9, 3. Bertoneová (Fr.) 52,5, 4. Caulierová (Belg.) 30,7, 5. Adamovská (ČR) 27,7, 6. Gibertová (Fr.) 9,0.