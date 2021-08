Ondra se pokusí vylézt pro medaili, Spilková udržet v první desítce

Tokio - Ve čtvrtek budou v Tokiu vůbec poprvé rozděleny medaile za sportovní lezení a Adam Ondra patří do nejužšího okruhu těch, kdo by je mohli získat. Josef Dostál a Radek Šlouf se chtějí dostat do finále na deblkajaku. Golfistka Klára Spilkové absolvuje druhé ze čtyř kol, svou soutěž dokončí desetibojaři a začnou moderní pětibojaři. Celkem je v sázce 27 medailových sad.

Čtyřnásobný mistr světa Adam Ondra postoupil do osmičlenného finále jako pátý, ale sám říká, že pokud chce medaili, musí hlavně ve svém oblíbeném lezení na obtížnost víc riskovat.

Jeden soupeř už Ondrovi odpadl, Francouz Bassa Mawem, s nímž se měl v 10:30 SELČ utkat v prvním kole lezení na rychlost, pro zranění nebude pokračovat. Ve hře však zůstává jeho mladší bratr Mickaël, který kvalifikaci vyhrál. Dalšími favority jsou domácí Tomoa Narasaki a Rakušan Jakob Schubert, dva poslední mistři světa.

Spilková rozjela soutěž golfistek ve velkém stylu a půjde do druhého kola z děleného sedmého místa s výsledkem dvě rány pod par. Na vedoucí Švédku Madelene Sagströmovou ztrácí tři rány. O druhou příčku se dělí s odstupem jedné rány světová jednička Nelly Kordová z USA.

Dostál by si po zklamání v singlkajaku, kde místo očekávané medaile dojel pátý, mohl alespoň trochu spravit chuť ve dvojici se Šloufem. Z rozjížďky dnes postoupili bez problémů a rádi by se dostali až do finále, které se pojede v 5:55 SELČ.

Základní kolo v šermu absolvují moderní pětibojaři Jan Kuf a Martin Vlach, hlavní program budou mít v sobotu. Zatímco Vlach je olympijským nováčkem, jeho zkušenější kolega už má za sebou nepříliš povedený start v Riu de Janeiro, kde nedokončil parkur. Určitě by se mu líbil podobný scénář, jaký měl jeho bývalý kolega ze štafety David Svoboda, když čtyři roky po zkaženém parkuru v Pekingu slavil v Londýně zlato.

Kuf má bronzovou medaili z mistrovství světa z roku 2014, letos v červnu byl v Káhiře třináctý, což mu otevřelo dveře do Tokia. Vlach se kvalifikoval díky bronzu na mistrovství Evropy před dvěma lety. Letošní první vrchol sezony vynechal kvůli zranění ramene. Favoritem je Maďar Ádám Marosi, který byl už v Londýně bronzový, a letos ve svých 36 letech získal titul mistra světa.

Desetibojaře čeká druhá pětice disciplín. Po té první je Adam Sebastian Helcelet sedmnáctý a Jiří Sýkora o dvě místa za ním. Vede Kanaďan Damian Warner a má šanci zaútočit na hranici 9000 bodů.

Dálkový plavec Matěj Kozubek byl na posledním mistrovství světa v Koreji na desetikilometrové trati šestnáctý. Větší šance byl měl na poloviční vzdálenosti, kde byl jen kousek od medaile, ale pětka není olympijskou disciplínou.

Kozubek si bude muset přivstat, protože kvůli vedru závod v Odaiba Marine Parku startuje už v 6:30 japonského času. Podobně na tom budou o den později chodci Lukáš Gdula a Vít Hlaváč, kteří vyrazí v Sapporu na padesátikilometrovou trať dokonce ještě o hodinu dříve.

Česká olympijská účast ve čtvrtek v Tokiu: 0:30 golf ženy - 2. kolo: Spilková 1:15 plavání - 10 km - cíl: Kozubek 2:00 atletika - desetiboj muži: Helcelet, Sýkora 3:26 rychlostní kanoistika - K2 1000 m muži - semifinále: Dostál, Šlouf 9:30 moderní pětiboj- šerm: Kuf, Vlach 10:30 sportovní lezení - finále: Ondra 22:30 atletika - chůze 50 km muži: Gdula, Hlaváč