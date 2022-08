Ondra postoupil na ME do semifinále i v lezení na obtížnost, uspěl i Stráník

Mnichov - Sportovní lezec Adam Ondra postoupil na mistrovství Evropy v Mnichově po boulderingu do semifinále i v lezení na obtížnost. V kvalifikaci své oblíbené disciplíny obsadil první místo. Spolu s šestým mužem z loňských olympijských her si účast v nedělní soutěži zajistil i Martin Stráník. V kvalifikaci žen v boulderingu uspěla z české trojice jen Eliška Adamovská. Lezkyně, která ve čtvrtek postoupila i v obtížnosti, do semifinále prošla z 15. místa.

Dvanáctinásobný medailista ze světových šampionátů Ondra došel v první trase až na vrchol, na druhé cestě skončil těsně pod ním. Stejnou bilanci jako devětadvacetiletý brněnský rodák, jenž se vrací po prodělaném covidu-19, měl i domácí Alexander Megos, s nímž se Ondra podělil o prvenství.

Hvězdný český lezec se na první kolo soutěže v oblíbené obtížnosti těšil. "Lezení jsem si na dnešních kvalifikačních cestách opravdu užil. Zvlášť na té cestě A, kterou jsem lezl jako druhou a vůbec jako poslední závodník, kdy se rozhodovalo o tom, na jakém místě v kvalifikaci se umístím. Levou cestu A nikdo netopoval. Já jsem byl poměrně blízko, ale přeci jenom se to nepodařilo," uvedl v nahrávce pro média.

Už kvalifikace podle něj ukázala, kdo je favoritem. "I Jakob Schubert se ukázal ve velmi dobrém světle, i když v té druhé, lehčí, cestě neskočil finální skok do topu. Bylo vidět, že je ve skvělé formě," poznamenal.

Těší se na nedělní semifinále a finále obtížnosti, ale předtím bude v sobotu závodit v semifinále a případně ve finále boulderingu. "Cíl dnešního dne se příliš neunavit a zároveň si nesjet moc kůži na prstech se podařil i díky tomu, že krásně foukal větřík, takže se prsty nepotily," dodal Ondra.

Druhý český lezec Stráník postoupil v obtížnosti ze 13. místa. Další dva Češi v kvalifikaci pod otevřeným nebem na mnichovském Königsplatzu neuspěli. Šimon Potůček obsadil 40. místo, Štěpán Potůček skončil o tři příčky za ním.

Adamovská zdolala tři bouldery z pěti a jednou zapsala zónu. Dalším českým lezkyním se nedařilo a za postupovou dvacítkou výrazně zaostaly. Markéta Janošová se v kvalifikaci dělila o 40. místo, Michaela Smetanová byla na 43. příčce.