Ondra ocenil jednání Flohého, který mu vyčistil klíčový boulder

Praha - Na cestě za stříbrnou medailí ze Světového poháru Adamu Ondrovi pomohlo také přátelské gesto konkurenta Yannicka Flohého. Německý lezec před vypršením čtyřminutového limitu vzdal snahu o zdolání třetího boulderu a místo toho v posledních desítkách sekund čistil úvodní chyty pro následujícího závodníka. Tím byl právě Ondra, který pak tento boulder jako jeden ze dvou finalistů zdolal a výrazně se tím přiblížil medaili.

"Je to skvělé vidět, že si takhle navzájem přejeme a hrajeme podle duchu fair play. Doufám, že ani fakt, že lezení je olympijský sport, na tom nic nezmění," ocenil. "Hned po dolezení jsem s ním mluvil a říkal mi to, tak jsem mu samozřejmě děkoval. Výborně to připravil. Myslím, že atmosféra mezi námi navzájem je přejícná. Myslím, že by to udělal pro kohokoli."

Není úplně neobvyklé, že si lezci čistí chyty sami, i když na to na velkých závodech mívají pomocníky. "Víme přesně, co chceme kartáčkem dočistit a co ofouknout," přiblížil Ondra.

Dnešní stříbro je pro něj osmnáctou boulderovou medailí ze Světového poháru. A to je lezení bez lana jeho slabší disciplínou ve srovnání s lezením na obtížnost. "Je to zábavná hra, kterou rád hraji, ale zároveň zůstávám nohama na zemi. Vím, že určitě nejsem nejkonzistentnější boulderista. Když mám štěstí jako dnes, tak můžu být i na bedně, můžu i vyhrát. Ale úplně klidně se mohlo stát, že bych vůbec nepostoupil do semifinále. Byl jsem tomu vlastně velmi blízko," přiblížil svůj vztah k boulderingu.

Jeho úspěch na Světovém poháru v Praze sledovaly zaplněné tribuny, kde nechyběla ani Ondrova manželka Iva a roční syn Hugo. "Výborně to vyšlo. Hugo má teď normálně jeden spánek, spí jen přes poledne. Ale semifinále ho vzbudilo, takže spal málo a dal si ještě další odpolední šlofíček. Tak nakonec vydržel až do konce finále. Hned po skončení jsem si ho pochoval a pozdravil se s manželkou, takže to bylo skvělé," vyprávěl Ondra.

Příští týden ho čeká závod Světového poháru v boulderingu v Brixenu. Pak se chystá na SP v obtížnosti do Villarsu a Chamonix. Vše směřuje k tomu, aby měl nejlepší formu na mistrovství světa v Bernu. Do té doby si odpustí oblíbené skály. "V Bernu je mistrovství světa jednotlivých disciplín, ale i olympijská dvojkombinace obtížnosti a boulderu. Bude to první možnost nominovat se na olympiádu. To je ten závod, o kterém tahle sezona je," dodal.