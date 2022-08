Ondra a dvě české lezkyně postoupily na ME z kvalifikace do semifinále

Mnichov - Sportovní lezec Adam Ondra postoupil na mistrovství Evropy v Mnichově do semifinále boulderingu, v kvalifikaci obtížnosti uspěly Eliška Adamovská a Michaela Smetanová. Šestý muž z loňských olympijských her Ondra obsadil ve své kvalifikační skupině A sedmé místo, z každé skupiny prošlo do sobotního semifinále deset závodníků.

Dvanáctinásobný medailista ze světových šampionátů Ondra z pěti cest zdolal tři bouldery a jednou si připsal zónu. Devětadvacetiletý brněnský rodák, jenž v červenci prodělal nákazu koronavirem, získal 62,4 bodu.

"Pravděpodobně nejnervóznější kolo závodu - kvalifikace boulderingu - je za mnou. Může se v ní stát cokoli, jedna malá chybička a člověk už je mimo postupovou dvacítku. Sedmé místo ve skupině není to, čím jsem chtěl začít, ale je to za mnou. Fyzicky bylo na výrazně lepší výsledek," řekl Ondra v nahrávce pro média.

Kvalifikaci pod otevřeným nebem na mnichovském Königsplatzu vyhrál Francouz Manuel Cornu (79,9), jenž stejně jako jeho krajan Mickael Mawem zdolal ve skupině B čtyři bouldery.

V kvalifikaci žen v lezení na obtížnost se vešly mezi 26 postupujících dvě Češky z pěti. Adamovská obsadila osmé místo, Smetanová byla 23. Tereza Širůčková se zařadila na 32. pozici, Markéta Janošová na 38. místo a Arina Jurčenková byla hned za ní. Startovní pole čítalo 45 závodnic.