On-line supermarkety řeší prodej potravin na splátky, umožňují odloženou platbu

Praha - On-line supermarket Rohlik.cz zvažuje zavedení možnosti nákupu potravin na splátky. E-shop Košík.cz umožňuje odloženou platbu, v současné době ji využívají hlavně rodiny s dětmi. Prodej potravin na splátky v souvislosti s vysokou inflací v současné době neplánují oslovené kamenné řetězce, podle některých to není řešení problému. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky.

Britská síť supermarketů Iceland Foods tento týden oznámila, že z důvodu rostoucích životních nákladů zákazníkům umožní nakupovat potraviny na splátky. Firma lidem nabídne bezúročné půjčky v hodnotě až 100 liber (asi 3000 Kč) ve formě platebních karet do svých obchodů. Zákazníci následně budou půjčky splácet po deseti librách týdně. Informovala o tom agentura Bloomberg. Meziroční inflace v Británii v červnu dosáhla 9,4 procenta, což je nejvyšší úroveň za 40 let.

O podobném modelu jako britský řetězec uvažuje Rohlik.cz. "Aktuálně řešíme konkrétní kroky realizace. Cítíme zodpovědnost našim zákazníkům v době krize co nejvíc vyjít vstříc a a ulehčit jim a proto neustále hledáme způsoby, jak udělat nákup u nás výhodný a cenově udržitelný," řekla mluvčí internetového obchodu Lutfia Volfová. Pro příklad uvedla klub pro rodiče s dětmi, kde mají možnost za každou objednávku nad 2000 korun získat 100 kreditů na další nákup.

Konkurenční on-line supermarket Košík.cz začal podle svého mluvčího Františka Brože v době koronavirové krize nabízet možnost odložené platby. V té době ji využívali hlavně lidé, kteří potraviny na internetu nakupovali poprvé. "Dnes to jsou hlavně rodiny s dětmi, které chtějí stihnout například zajímavou akci na nákup plen, dětské kosmetiky a zároveň mají pár dnů do doby, než jim přijde mateřská nebo rodičovská," uvedl. Doplnil, že tato možnost je ale oblíbená i u běžných domácností, především při nákupu většího množství zásob nebo dražšího drogistického zboží v časově omezené slevě. Lidé ji uplatňují i na nákup granulí pro domácí zvířata.

Odloženou platbu na nákup potravin před dvěma lety umožnila společnost Mallpay. "V současnosti potraviny pomocí Mallpay tlačítka zaplatilo už sedm procent z našich více než 100.000 klientů. V případě Mallpay karet ten podíl bude výrazně vyšší, obchody s potravinami generují jedny z největších objemů," řekl šéf marketingu firmy Tomáš Krásný. Odloženou platbu přitom podle něj nevyužívají domácnosti ve finanční nouzi, ale ty, které by kvůli zvýšeným nákladům a pokrytí nutných potřeb musely například zrušit termínované spoření.

Prodej potravin na splátky neplánuje zavést řetězec Tesco ani síť COOP. Její ředitel rozvoje a marketingu Lukáš Němčík to nepovažuje za řešení problému. V ČR by se podle něj měla vést hlubší diskuze o cenách potravin. "Máme například jednu z nejvyšších daní z přidané hodnoty na potraviny, obchodníci platí obrovské náklady na energie, musí třeba odvádět provize stravenkovým společnostem či prodávat cigarety s neúměrně nízkými maržemi. To vše jsou aspekty, které potraviny prodražují," uvedl.

Meziroční inflace dosáhla v červenci podle dat Českého statistického úřadu 17,5 procenta, bylo to 0,3 procentního bodu více než v červnu. Spotřebitelské ceny zůstaly na nejvyšší hodnotě od prosince 1993. K červencovému růstu inflace podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera nejvíce přispěly potraviny, a to 0,2 procentním bodem. Ceny potravin a nealkoholických nápojů v sedmém měsíci podle statistiků vzrostly na 19,3 procenta z červnových 18 procent.