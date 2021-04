On-line diskuse na téma Evropská vize pro umělou inteligenci 2021

Evropští vědci zapojení do čtyř sítí excelentních center AI napříč Evropou připravili pro veřejnost dvouhodinovou sérii diskuzí. Jejich tématem bude stav a připravenost Evropy v oblasti umělé inteligence (AI) ve stále rostoucí konkurenci dalších zemí, jako jsou USA nebo Čína. On-line diskuse bude v angličtině vysílána ve čtvrtek 22. dubna 2021 od 11:00.

Pozvání ke kulatému stolu přijali také zástupci Evropské komise zodpovědní za přípravu koordinovaného plánu pro umělou inteligenci (Coordinated Plan on AI) i viceprezidentka Evropského parlamentu Dita Charanzová, která se v rámci své agendy věnuje digitální ekonomice, informačním technologiím a rozvoji digitálního prostředí v EU. Jedním z hlavních organizátorů je Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT).

Lidé, kteří se aspoň trochu zajímají o umělou inteligenci, získají přehled o tom, jak si Evropa v umělé inteligenci vede i jaké jsou dopady AI na evropskou ekonomiku a společnost. Tato akce je připravována ve vazbě na středeční oficiální oznámení Evropské komise o nových předpisech, regulačním rámci a dalších investicích do umělé inteligence. Akce se tak stane jednou z prvních příležitostí pro veřejnou diskusi k těmto novým plánům na evropské úrovni.

On-line akci můžete sledovat na následujícím videopřenosu a dalších třech paralelních sekcích rozdělených podle témat zaměřených na společnost, průmysl, dovednosti a školení. Veřejnost bude moci do diskuzí vstupovat prostřednictvím chatu přímo na webu akce.

Paralelní sekce 1 Society:

Paralelní sekce 2 Industry:

Pararalelní sekce 3 Skills:

Vít Dočkal, vedoucí Projektové kanceláře CIIRC ČVUT, který zároveň řídí komunikační aktivity projektu VISION, považuje tuto událost za krok směrem k užší komunikaci evropské vědecké AI komunity s širokou veřejností: „Naším cílem je dostat mladé lidi, výzkumníky, inovátory, firmy i politiky alespoň virtuálně k jednomu stolu a diskutovat o ambiciózních evropských plánech pro umělou inteligenci i o rozvíjejícím se ekosystému AI excelence.“

Díky silné koordinační roli CIIRC ČVUT se podařilo na akci mezi diskutující, kteří představují špičky ve svých oborech, doporučit Saru Polak, členku meziuniverzitní neziskové iniciativy prg.ai, která se v poslední době stala jednou z nejvýraznějších tváří popularizace umělé inteligence mezi českou širokou i odbornou veřejností. „Osobnosti, které mají co říci k umělé inteligenci, byly do programu vybrány tak, aby reprezentovaly různé oblasti, a to jak odborné, tak i geografické. Jsme moc rádi, že má Česká republika díky Saře v programu akce své zastoupení,“ upřesnila Eva Doležalová z CIIRC ČVUT, která má koordinaci akce na starosti.

O organizátorech Akci „Evropská vize pro AI“ pořádá konsorcium partnerů projektu VISION (www.vision4ai.eu), koordinační a podpůrné akce (CSA) podpořené v rámci výzvy H2020-ICT-48-2020. Cílem VISION je posílit, propojit a mobilizovat evropskou komunitu umělé inteligence. Evropa investuje do evropského modelu AI prostřednictvím čtyř evropských sítí center excelence v oblasti AI. Tyto čtyři sítě center excelence – AI4Media, ELISE, HumanE-AI-Net a TAILOR - byly zahájeny v září 2020 a nyní pracují na různých aspektech důvěryhodné, na člověka zaměřené AI, a to společně s projektem VISION, který tyto sítě propojuje a vytváří synergie napříč celou evropskou AI komunitou. Tyto projekty patří mezi klíčové součásti strategie Evropské komise v oblasti umělé inteligence. CIIRC ČVUT je zapojen do dvou ze čtyř sítí, a navíc v rámci koordinačního projektu VISION řídí veškeré komunikační aktivity. To dává ČVUT a ČR obrovskou šanci být na špici evropského výzkumu v oblasti AI a tento výzkum také významně ovlivňovat a směrovat.