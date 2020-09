Omlazená Mladá Boleslav chce být opět na špici

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi po historicky nejlepším čtvrtém místě v základní části museli po zrušení zbytku sezony kvůli pandemii koronaviru oželet play off a v novém ročníku chtějí s omlazeným kádrem i sníženým rozpočtem opět bojovat na špici. Bruslařský klub si hlavně přeje, aby se soutěž dohrála a nebyla poznamenaná jako ta předešlá.

"Měli jsme v přípravě obrovskou výhodu v tom, že nebyl nikdo zraněný, ani jsme nebyli v karanténě, takže jsme neměli v tréninku výpadek. Těšíme se, až extraliga začne a jen doufáme, že nedojde k zásahu vyšší moci a nedojde k přerušení soutěže," řekl na tiskové konferenci trenér Radim Rulík.

Po lednovém odchodu Michala Vondrky (Pardubice) opustili klub další zkušení útočníci Jakub Klepiš (Kometa Brno), Lukáš Kašpar (Anglet), Lukáš Pabiška (Benátky nad Jizerou), dále opory Pavol Skalický (Lukko Rauma), Žiga Jeglič (Bremerhaven), obránci František Hrdinka (Prostějov), Jiří Kurka a brankář Justin Peters.

V NHL podepsal smlouvu s Pittsburghem útočník Radim Zohorna, ale v úvodu sezony bude před cestou do zámoří Mladé Boleslavi vypomáhat. Novými akvizicemi jsou v ofenzivě Jakub Strnad z Kladna, Kanaďan Brandon Alderson z Trenčína, Fin Joona Jääskeläinen z Banské Bystrice, Jakub Kotala z Havířova, obránce Petr Šidlík, který naposledy hotoval z Vítkovic v Hradci Králové, a brankář Marek Schwarz z Liberce. "Věříme, že tým má sílu, ale teprve sezona ukáže," uvedl sportovní manažer Václav Nedorost.

"Je to mladý tým, kluci se spoustou energie a i já se cítím v kabině mladší. Myslím si, že by to mohlo být dobré. Důležitý bude jako v každém týmu začátek, ale pro sebevědomí našeho mladého týmu speciálně. Po minulé sezoně budou očekávání a doufám, že v nastolené cestě budeme pokračovat a nejlépe, kdyby to mělo ještě stoupající tendenci," řekl osmatřicetiletý kapitán Martin Ševc.

Bruslařský klub musel šetřit. "Loni jsme měli rozpočet kolem 110 milionů korun, v tuto chvíli je o 20 procent nižší. Všichni největší partneři s námi před sezonou jednali o snížení smluv. Musím říct, že hráči se k tomu postavili perfektně. Generální manažer (Jan Tůma) s nimi o tom jednal a nebyl nikdo, kdo by to nepochopil a všichni přistoupili na snížení platů. Smekám před nimi, je vidět, že jsme na jedné lodi," uvedl prezident klubu Jan Plachý.

"Teď to vypadá tak, že bychom to měli zvládnout a žádná opatření směrem dolů by neměla být. Musíme si přát jediné, aby se hrálo. Kdyby extraliga nezačala, nebo skončila v polovině, tak by došlo třeba k nějakém krácením ze strany BPA, velkých marketingových partnerů nebo ze strany televizí, což by znova ještě zasáhlo do rozpočtu," doplnil Plachý.

Podle něj je možné, že klub bude ještě v průběhu sezony hledat zvučnou posilu. "Myslím, že bychom potřebovali rozdílového hráče a i po nějakém takovém koukáme. Uvidíme, jak rozjedeme soutěž a budeme třeba o něčem jednat. Ale třeba budeme hrát dobře a nebude to potřeba. Během měsíce budeme moudřejší," dodal Plachý.

Kapacita ve Ško-Energo Aréně pro 4200 diváků se může zaplnit při aktuálních opatřeních více než z poloviny. "Na stadion dostaneme 2600 lidí, což je pro nás solidní číslo. Trochu jsme museli změnit systém, bohužel už nestačí mít jenom permanentku, ale je potřeba se rovněž zaregistrovat. Je na místě, aby byli fanoušci shovívaví, protože se to učíme. Ale děláme všechno, aby bylo vše na vysoké úrovni," prohlásil Tůma.