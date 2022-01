Omikronem se nakazí i očkovaní s dvěma dávkami, méně s posilující dávkou

Praha - Očkovaných lidí bez posilující dávky se v lednu nakazilo koronavirem skoro stejně jako neočkovaných. Čtyřikrát méně pravděpodobná je nákaza u lidí, kteří mají i posilující dávku vakcíny. Vyplývá to z dat o vlivu očkování na nákazy, která publikuje ministerstvo zdravotnictví. Hospitalizace je v lednu u neočkovaných zatím čtyřikrát pravděpodobnější než u lidí se dvěma dávkami vakcíny a sedmkrát pravděpodobnější než u lidí s posilující dávkou. V Česku převládla varianta omikron, ve středu laboratoře zjistily téměř 26.000 poprvé nakažených a skoro 4700 opakovaně pozitivních. Maximum této vlny odborníci očekávají příští týden a první týden v únoru.

"Ochranný efekt vakcinace je stále zásadní a vysoký. Klesá sice ochrana proti nákaze samotné u očkování dvěma dávkami, ale posilující dávka ji vrací zpět na více než 82 procent. Ochrana proti těžkému průběhu nemoci je trvalá, u zranitelných skupin vyšší než 90 procent," uvedl v prezentaci pro sněmovní zdravotní výbor ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Za celý prosinec bylo pozitivně testováno téměř 308.000 lidí, v lednu za prvních 19 dní více než 171.000. Převládající varianta omikron je nakažlivější, ale podle dosavadních dat ze zahraničí zřejmě nevede tak často k vážnému průběhu nemoci, který by vyžadoval hospitalizaci. Snáze než předchozí varianty také překonává imunitu získanou očkováním nebo dřívějším proděláním nemoci.

Zatímco v prosinci tak neočkovaní tvořili 60 procent všech případů, v prvních lednových týdnech je to 44 procent. Roste také počet lidí, kteří se nakazili i s třetí dávkou očkování. Zatímco za prosinec jich byly necelé 4000, v lednu už více než 11.700. Přesto je při přepočtu na 100.000 obyvatel za týden nákaza po třetí dávce asi čtyřikrát méně pravděpodobná než u neočkovaných. Výskyt nákazy mezi očkovanými dvěma dávkami a neočkovanými se ale téměř vyrovnal a přesahuje 700 nových případů na 100.000 obyvatel za týden.

Počet lidí v nemocnicích od začátku roku klesá. Protože od nákazy k potřebě hospitalizace uběhne obvykle nejméně týden, lidé nakažení omikronem se zatím většinou do nemocnic nedostávají. V prosinci tvořili neočkovaní asi 56 procent hospitalizovaných a v lednu zatím 60 procent. Naopak již přeočkovaných bylo v prosinci 3,2 procenta a v lednu 8,4 procenta a v průměru byli starší než hospitalizovaní bez očkování.

V přepočtu na 100.000 obyvatel za týden je v lednu hospitalizovaných bez očkování 30,1, očkovaných dvěma dávkami 7,6 a očkovaných posilující dávkou vakcíny 4,2. Neočkovaní tak mají při nákaze asi čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že budou potřebovat péči v nemocnici, než očkovaní dvěma dávkami a sedmkrát vyšší pravděpodobnost než třemi dávkami.

Podle dat o očkování zdravotníci v ČR aplikovali za čtyři měsíce 3,37 milionu posilujících dávek. Registrovat se k jejich podání lidé mohli od 20. září postupně podle věkových kategorií, všichni dospělí tuto možnost mají od 4. ledna. Z lidí nad 70 let přeočkování absolvovalo přes 70 procent, postupně k mladším věkovým kategoriím podíl klesá. Třicátníků ho má méně než pětina. Mladší 18 let se zatím přeočkovávat nemohou, přestože některým už uplynulo od očkování více než pět měsíců. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ve středu uvedl, že si je toho vláda vědoma a chce přeočkování pro starší 12 let spustit co nejdříve.

Počty nakažených a hospitalizovaných podle očkování:

Prosinec Prosinec – na 100.000 obyv./týden Leden* Leden – na 100.000 obyvatel/týden Počet nakažených 307.839 649,5 171.296 622,5 - z nich neočkovaných 184.977 (60 %) 1056,2 76.030 (44 %) 771.6 - z nich se dvěma dávkami vakcíny 109.203 (35,5 %) 457.9 79.901 (46,6 %) 723.4 - z nich s posilující dávkou 3899 (1,27 %) 86.7 11.721 (6,8 %) 193.5 Počet hospitalizovaných 13.339 33.9 2,905 12.7 - z nich neočkovaných 7504 (56 %) 72.6 1759 (60,6 %) 30.1 - z nich se dvěma dávkami 4899 (36,7 %) 21.1 816 (28 %) 7.6 - z nich s posilující dávkou 424 (3,2 %) 9.8 245 (8,4 %) 4.2

*do 19. ledna

zdroj: data ÚZIS