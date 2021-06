Omezení restaurací na přelomu dubna a května bylo podle NSS v rozporu se zákonem

Brno - Opatření, kvůli kterému zůstávaly na přelomu dubna a května zavřené restaurace, bylo v rozporu se zákonem. V novém rozhodnutí to uvedl Nejvyšší správní soud (NSS). Vyhověl podnětu lékaře, jenž si stěžoval na zásah do práva na svobodu pohybu a pobytu. NSS už nemohl opatření zrušit, bylo totiž účinné jen týden, a tak zpětně konstatoval jeho nezákonnost. Dnešní rozhodnutí je dostupné na úřední desce.

NSS navázal na svá starší rozhodnutí, ve kterých rušil, případně konstatoval nezákonnost některých opatření proti šíření koronaviru. Nyní se konkrétně zabýval omezením provozoven stravovacích služeb prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti. Šlo například o restaurace, hospody a bary. Výjimku mělo například zaměstnanecké stavování.

NSS už dříve dospěl k závěru, že pandemický zákon umožňuje omezit jen obchodní a výrobní provozovny, nikoliv provozovny služeb, včetně restaurací. Služby včetně restaurací by bylo možné regulovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale jen při splnění určitých podmínek a při náležitém odůvodnění. Připadalo by to v úvahu při velmi nepříznivé epidemické situaci, kdy je celá země v podstatě jediným ohniskem.

Na přelomu dubna a května takové podmínky nenastaly, respektive je ministerstvo zdravotnictví v odůvodnění neprokázalo, míní NSS. Ministerstvo zdravotnictví tehdejší epidemickou situaci hodnotilo nadále jako nepříznivou, chtělo co nejvíce zbrzdit epidemii a zamezit opětovnému nárůstu nových případů.

"Z toho lze dovodit, že sám odpůrce (ministerstvo zdravotnictví) celou Českou republiku v období, kdy bylo vydáno nyní napadené mimořádné opatření,nepovažoval za ohnisko nákazy. Vycházel naopak z toho, že je třeba stanovit takovou regulaci, díky které se bude vzniku ohnisek nákazy předcházet," stojí v odůvodnění.