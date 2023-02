Omezení červnové valorizace důchodů je podle Nerudové a Rusnoka nesystémové

Praha - Především jako nesystémové hodnotili v dnešním pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce bývalá předsedkyně komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová a bývalý guvernér České národní banky (ČNB) a premiér Jiří Rusnok chystaný návrh, kterým chce vláda omezit mimořádnou červnovou valorizaci důchodů. Bývalý člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls varoval také před zpětnou účinností opatření.

Kabinet má v plánu schválit omezení mimořádné červnové valorizace důchodů v pondělí. Průměrná starobní penze by měla od června podle novely vzrůst kvůli inflaci o 760 korun místo o 1770 korun, o které by se zvedla podle nynějších pravidel. Podle kabinetu je snížení nutné kvůli udržení důchodového systému, jinak by jeho letošní schodek dosáhl 90 miliard Kč.

Opozice chce přijetí novely blokovat. "Čekejte peklo. Pro nás je to nepřijatelné. Uděláme vše pro to, aby se to ve Sněmovně takto neschválilo. Mění se zákon za pochodu, to je podle mého názoru to nejhorší," uvedl dnes v pořadu Partie v televizi CNN Prima News místopředseda ANO Karel Havlíček.

Bývalá prezidentská kandidátka Nerudová uvedla, že rozhodnutí je nesystémové v tom, že má platit jen pro konkrétní valorizaci a neřeší systém dlouhodobě. "S valorizačním vzorcem je potřeba něco udělat," uvedla. Zvyšování procentní výměry důchodů rozevírá nůžky mezi důchodci s vyššími a nižšími penzemi, upozornila. Vláda má podle ní přitom v první polovině volebního období jedinečnou příležitost předkládat systémové návrhy.

Rusnok uvedl, že pro novelizaci vzorce pro valorizaci se vyslovuje již delší dobu. Souhlasí, že jednorázové snížení je nesystémové. "Hlavně je pro mě překvapení, že vůbec vláda našla odvahu, mám velké obavy, jak to vůbec ve Sněmovně dopadne," uvedl. Jednací řád a zvyky v dolní komoře označil bývalý premiér za katastrofu. "Doufám, že systémová změna bude součástí ohlašované reformy důchodů," uvedl.

Opozice tento týden zmiňovala, že opatření by mohlo být protiústavní kvůli retroaktivitě. Podle Hindlse to musí posoudit jiní, ale prvky zpětné účinnosti v návrhu spatřuje. S oznámením meziročního tempa inflace, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) 10. února, podle něj důchodci mohli legitimně očekávat valorizaci ve výši, jak je nyní stanovena v zákoně.

Sněmovna by měla novelu schvalovat na mimořádné schůzi v úterý 28. února. Koalice má v dolní komoře většinu, dají se ale očekávat obstrukce. "Budeme mluvit, obstruovat. Myslím, že toto je situace, kdy to každý pochopí. Vláda si nemůže dělat úplně, co chce," řekl na Primě Havlíček. Podle názoru ANO podloženého právními názory odborníků se právní nárok na valorizaci v nynější podobě naplnil už 31. lednem, dodal.