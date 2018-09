Ilustrační foto - Poslední rozloučení s bývalou ministryní spravedlnosti a předsedkyní České národní rady Dagmar Burešovou, která zemřela 30. června ve věku 88 let, se konalo 11. července 2018 v Praze. Na snímku je ombudsmanka Anna Šabatová.

Brno - Délka vyřizování příspěvku na péči je podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové neúnosná, kancelář ombudsmanky kvůli tomu eviduje stále více stížností. Šabatová o tom chce jednat s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí kanceláře ombudsmanky Iva Hrazdílková.

Zatímco v roce 2016 evidovala ombudsmanka 108 podnětů týkajících se příspěvku na péči, v roce 2017 už jich bylo 127 a v letošním roce za prvních osm měsíců eviduje ombudsmanka už 154 podnětů. Lidé si v nich stěžují především na nepřiměřenou délku řízení o příspěvku na péči nebo nesouhlasí s posouzením zdravotního stavu a závislosti na péči.

Podle ombudsmanky je nedodržování lhůt při posuzování zdravotního stavu posudkovými lékaři v řízeních o příspěvku na péči dlouhodobý problém. Zejména u odvolání jsou podle Šabatové lhůty výrazně překračovány a není neobvyklé, že se na výsledek odvolacího řízení čeká déle než rok.

"Na ombudsmanku se například obrátil muž z Moravskoslezského kraje, který pro svou nemocnou manželku vyřizoval příspěvek na péči. Stěžoval si, že před více než rokem podal odvolání proti odnětí příspěvku na péči a ministerstvo práce a sociálních věcí dosud nerozhodlo," uvedla mluvčí.

Podle ombudsmanky je zcela nepřiměřené, když řízení o příspěvku na péči trvá od podání odvolání téměř 16 měsíců a stále není pravomocně skončeno. Délka odvolacího řízení u ministerstva by neměla překročit 60 dnů, k nimž se připočítá dalších 60 dnů pro vydání posudku posudkovou komisí ministerstva. Pokud posudková komise nemůže ze závažných provozních důvodů lhůtu dodržet, je možné ji prodloužit o dalších 30 dnů. Podle těchto lhůt by tedy odvolací řízení mělo skončit do pěti měsíců.

Ministerstvo si je problému podle ombudsmanky vědomo, ale vzhledem k nedostatku posudkových lékařů a množství žádostí o posudek není v jeho silách lhůty zkrátit. Podle ombudsmanky však jde z pohledu lidí, kteří potřebují péči druhé osoby a o příspěvek žádají, o neudržitelný problém vyžadující bezodkladné řešení.

Pokud ministerstvo o odvolání nerozhodne ve lhůtě, ombudsmanka lidem radí, aby požádali ministryni práce a sociálních věcí o provedení opatření proti nečinnosti. Rovněž by měli žádat ministerstvo o přiměřené zadostiučinění za nesprávný úřední postup (průtahy), protože podle ombudsmanky nelze pouze konstatovat, že nedostatek posudkových lékařů neumožňuje rozhodnout ve lhůtě.