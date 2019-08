Ombudsman: Vjezd do garáže není veřejným prostranstvím

Brno - Vjezd do garáže není veřejným prostranstvím a nelze ho zpoplatnit, upozornil zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček. Zabýval se případem z Prahy, kdy úřad požadoval zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství po vlastníkovi domu, který na svůj sjezd do garáže složil stavební materiál. Kancelář ombudsmanky to dnes uvedla na svém webu.

Vlastník rodinného domu objekt rekonstruoval, a na sjezdu do garáže před domem měl proto složený stavební materiál. Obecní úřad v Praze ho kvůli tomu vyzval k zaplacení místního poplatku za zábor veřejného prostranství o ploše 10 metrů čtverečních po dobu 31 dnů. Vlastník domu s tím ale nesouhlasil a namítal, že materiál má na svém soukromém pozemku a pouze štěrk mu dodavatel složil i na část sjezdu ve vlastnictví obce. Odtud jej ale do druhého dne odstranil.

Úřad však podle zástupce ombudsmanky trval na tom, že veřejným prostranstvím je i soukromý pozemek, když je veřejně přístupný. Vlastník domu nakonec poplatek uhradil, protože podle úřadu mohl být poplatek v případě neuhrazení až trojnásobně vyšší. Podal však podnět veřejnému ochránci práv.

Zástupce ombudsmanky uvedl, že úřad pochybil. "Využití vlastního pozemku ke složení stavebního materiálu při rekonstrukci přilehlého domu je běžným výkonem vlastnického práva. Sjezd do garáže navíc není veřejným prostranstvím, protože neslouží obecnému užívání, takže na něj poplatek vůbec nedopadá a složení stavebního materiálu nebylo možné zpoplatnit jako zábor veřejného prostranství," uvedl Křeček.

Podle kanceláře veřejného ochránce práv obecní úřad svůj názor na to, že šlo o veřejné prostranství, po šetření zástupce ombudsmanky nezměnil. Přesto stěžovateli zaplacený místní poplatek vrátil.

