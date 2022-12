Ombudsman varuje před kolapsem systému ochrany dětí

Děti jdou do školy v podzimním ránu. Ilustrační foto.

Brno - Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček varuje před kolapsem systému ochrany dětí. Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou podle něj na hraně svých možností, stát by měl začít jednat. Veřejný ochránce práv o tom informoval na svém webu. Ombudsman se se svými poznatky v tomto obrátil na ministra práce a sociálních věcí.

Problémy, které podle zjištění veřejného ochránce práv řeší takzvané OSPOD (orgány sociálně-právní ochrany dětí), jsou podobné napříč celou republikou. Jde především o přetížení sociálních pracovníků kvůli nedostatečnému obsazení úřadů. Zatímco povinností pracovníkům OSPOD přibývá, jejich vedení se potýká s vysokou fluktuací zaměstnanců a nezájmem nových uchazečů o výběrová řízení.

"Při své nedávné návštěvě sociálního odboru magistrátu v Ústí nad Labem jsem měl možnost vyslechnout přímo zkušenosti tamních pracovníků OSPOD i vedení města. Viděl jsem také, v jak složitých podmínkách v terénu pracují. Pokud se každý sociální pracovník stará v měsíci o 120 až 160 dětí, výraz 'přetížení' je pro takovou situaci naprosto nedostatečný," uvedl Křeček.

Podobné zkušenosti mají právníci Kanceláře ombudsmana z místních šetření napříč republikou. Na mnohých obecních úřadech s rozšířenou působností chybí i několik sociálních pracovníků. Zaměstnanci podle zkušeností vedení úřadů často odcházejí do sféry sociálních služeb. Nejenže v této oblasti na rozdíl od OSPOD pracují s motivovanými klienty, ale mají také jistotu vyšších platů. Ty se pracovníkům v sociálních službách určují podle jiné platové tabulky, v 10. a 11. platové třídě tak podle délky praxe berou o 4000 až 6000 korun víc než sociální pracovníci OSPOD.

"Požadavky na sociální pracovníky OSPOD jsou přitom velmi vysoké, ať už jde o jejich vzdělání nebo další vzdělávání," upozornil Křeček.

Stát by měl podle ombudsmana vytvořit sociálním pracovníkům OSPOD vhodné předpoklady pro jejich práci. Měli by mít dostatečný prostor pro preventivní práci s rodinami tak, aby museli co nejméně přistupovat ke krajním prostředkům řešení situace ohroženého dítěte, jako je jeho odebrání z rodiny.

Na obdobné problémy podle ombudsmana upozornila ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL) už dříve také profesní organizace sociálních pracovníků OSPOD (Profesní komora sociálně-právní ochrany dětí). Navrhla i konkrétní kroky, které by mohly pomoci situaci OSPOD stabilizovat.