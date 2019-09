Ombudsman: Úřad nemůže zastavit vyplácení podpory bez rozhodnutí

Brno - Úřad práce nemůže podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové zastavit vyplácení podpory v nezaměstnanosti dříve, než o tom vydá rozhodnutí. Ombudsmanka řešila konkrétní případ, kdy se to stalo. V tiskové zprávě to dnes uvedl Stanislav Biler z tiskového oddělení veřejné ochránkyně práv.

Úřad práce vyřadil muže z evidence uchazečů o zaměstnání, protože se bez vážného důvodu nedostavil na stanovenou kontaktní schůzku. Od stejného dne mu okamžitě přestal vyplácet podporu v nezaměstnanosti, přestože rozhodnutí o vyřazení stěžovatele vydal až za dva měsíce. Úřad podle ombudsmanky muže z evidence sice vyřadil oprávněně, nicméně nemohl zastavit vyplácení podpory před tím, než vydá rozhodnutí. To by podle Šabatové totiž znamenalo, že úřad předjímá, že řízení musí vždy skončit vyřazením z evidence.

Stěžovatel byl v evidenci uchazečů o práci od října a pobíral podporu v nezaměstnanosti. Začátkem prosince ale odletěl do USA a měl zpáteční letenku s datem, které by mu umožnilo stihnout schůzku na úřadu práce. V USA se však přihlásil do výběrového řízení o místo na univerzitě a rozhodl se tam ještě zůstat. Úřad práce následně kontaktoval e-mailem s dotazem, zda by šlo schůzku posunout, a vysvětlil své důvody. Úřad mu odpověděl až v den stanovené schůzky, že důvody pro odklad schůzky nepovažuje za vážné, a poté na schůzku nepřišel, přestal muži podporu vyplácet.

"Mé šetření potvrdilo, že úřad v případě neúčasti muže na schůzce postupoval dle zákona, protože zákon stanovuje důvody, pro které je možné neúčast na schůzce omluvit, a ty muž nenaplnil. Úřad však pochybil v tom, že po zmeškání schůzky přestal muži okamžitě vyplácet podporu, aniž by dostatečně prověřil vážnost důvodu jeho neúčasti," uvedla Šabatová.

Zákon stanovuje, že o zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti musí úřad práce vydat rozhodnutí. Ministerstvo práce a sociálních věcí podle ombudsmanky už upozornilo Úřad práce ČR na nutnost dodržování zákona o zaměstnanosti při poskytování podpory v nezaměstnanosti. V budoucnosti by už se proto podobné případy, kdy je zastaveno vyplácení podpory dříve, než o tom úřad rozhodne, neměly stávat.