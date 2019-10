Ombudsman: Postup Varnsdorfu při ukládání pokut je protiprávní

Brno/Varnsdorf (Děčínsko) - Postup Varnsdorfu na Děčínsku při ukládání pokut za překročení rychlosti je podle zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka protiprávní a Krajský úřad Ústeckého kraje to toleruje. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková. Město opakovaně uzavřelo smlouvu se soukromou firmou provozující radary, firma má za zjištěné přestupky peníze.

"Vyjádření zástupce ombudsmanky je pouze dalším názorem, kterých jsme za poslední rok slyšeli několik. Město Varnsdorf však vyčká na rozhodnutí soudu," řekl dnes ČTK mluvčí radnice Tomáš Secký. Na Varnsdorf podalo kvůli spornému pronájmu radarů žalobu ministerstvo vnitra k ústeckému krajskému soudu. Vedení radnice kritiku odmítá. Tvrdí, že město protiprávně nejedná a uzavřené smlouvy jsou v souladu se zákonem.

Data z radarů dostává městská policie a předává je městskému úřadu k dalšímu postupu. Firma provozující radary má od města finanční odměnu za každé změřené překročení rychlosti. Fakticky je tedy podle Křečka hmotně zainteresována na získání co největšího počtu záznamů o překročení rychlosti.

Podle zástupce ombudsmanky je postup městského úřadu protiprávní. Rozesílání výzev k úhradě provozovatelům dotčených aut na základě těchto radarových měření se opírá o nezákonné důkazy, míní Křeček. Stejný názor má podle něj i Nejvyšší správní soud, který v roce 2018 rozhodl, že je nezákonné, aby třetí osoba měla hmotný zájem na výsledcích měření radaru podle zákona o silničním provozu. "Nejde přitom o rozhodnutí jednotlivé, ale o rozhodnutí opírající se o autoritu a souhlas většiny pléna Nejvyššího správního soudu, neboť bylo publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS a je vodítkem pro správní soudy i správní orgány, jak mají obdobné případy posuzovat," uvedla mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv.

Zástupce ombudsmanky proto vyzval nadřízený Krajský úřad Ústeckého kraje, aby proti postupu Varnsdorfu zasáhl. Krajský úřad však podle Křečka jeho právní názor i názor NSS odmítá. Křeček uvedl, že úřad odmítl i to, že výzvy k úhradě určené částky za přestupek jsou nezákonné, protože jsou vystavovány na základě nezákonně získaného důkazu. Jako odůvodnění svého názoru krajský úřad podle mluvčí uvedl, že je na každém provozovateli vozu, jestli částku zaplatí, nebo ne. "Argumentace krajského úřadu je absurdní. Pokud bychom to domysleli, tak by úřady mohly jednat nezákonně a nechat na občanovi, jestli se proti tomu ohradí. Pokud ne, byla by tím nezákonnost v pořádku. Takhle ale stát fungovat nemůže," dodal Křeček.

Město opakovaně uzavřelo smlouvu s firmou Water Solar Technology (WTS) provozující radary. Varnsdorf si radary pronajímá a firmě platí částku za každý naměřený přestupek.