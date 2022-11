Ombudsman od svého zástupce očekává znalost evropských poměrů

Brno - Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček očekává od svého nového zástupce Víta Alexandra Schorma znalost evropských poměrů a mezinárodní rozměr. Spolu se dnes poprvé setkali v brněnské kanceláři ombudsmana. Sněmovna vybrala Schorma ke konci října. Dala mu přednost před advokátem Zdeňkem Koudelkou z neparlamentního hnutí Trikolora a před právníkem Petrem Scholzem, který byl interním ombudsmanem Energetického regulačního úřadu.

Schorm dosud působil jako vládní zmocněnec pro zastupování Česka před Evropským soudem pro lidská práva. Zaujal místo po Monice Šimůnkové, která rezignovala ke konci srpna po sporech s veřejným ochráncem práv.

"Nový zástupce rozšíří působnost veřejného ochránce práv směrem ke znalosti rozsudků mezinárodních soudů. Očekáváme mezinárodní rozměr, znalost evropských poměrů, která je u nás důležitá, v tomto směru si spolupráce velice vážím a s nadějí ji očekávám," uvedl Křeček.

V následujících dnech se Schorm podle Křečka musí především seznámit s chodem úřadu. "Máme zde 110 zaměstnanců, čili je třeba, aby obešel oddělení a seznámil se s prací toho úřadu," uvedl Křeček. Řekl, že se neuvažuje o dělení agendy, ale o vzájemné spolupráci na celé agendě. "Zřejmě nebudeme nic dělit. Budeme spolupracovat na tom, aby úřad pracoval ve prospěch občanů a ve prospěch České republiky," řekl ombudsman.

Schorm řekl, že pro něj bylo obtížné po mnoha letech rychle ukončit působení na ministerstvu spravedlnosti. "Musím se seznámit s tím, jak kancelář veřejného ochránce práv funguje zevnitř, a určitě se seznamovat s věcmi, které se řeší s agendami. Čili bude to hodně o učení se tomu, co kancelář dělá, a bude to i o nějakém hledání mého místa v kolektivu, který je poměrně rozsáhlý," uvedl Schorm.

Schorm o zvolení do úřadu ombudsmana usiloval už před dvěma lety, kdy byl nejvážnějším Křečkovým protikandidátem na funkci. Tehdy, stejně jako nyní Schorma nominoval Senát, zatímco Křečka prosadil ve Sněmovně prezident Miloš Zeman v době, kdy byla u moci menšinová vláda ANO a ČSSD. Koudelka a Scholz byli v nynější volbě prezidentovými nominanty.