Olympionici budou muset vzít na sebe riziko úmrtí kvůli covidu nebo vedru

Tokio - Sportovci na olympijských hrách v Tokiu budou muset vzít na sebe riziko úmrtí kvůli covidu-19 nebo vedru. Vyplývá to z aktuální verze dokumentu, který obvykle všichni hráči a závodníci podepisují před zahájením OH. Například při olympijských hrách v Riu de Janeiro rizika spojená s infekční nemocí nebo počasím výslovně zmíněna nebyla.

Na nové podmínky vynucené pandemií koronaviru a očekávaným velmi teplým počasím v Tokiu upozornil server Yahoo Sports, který má k dispozici formulář plánovaný pro OH v Tokiu. Stojí v něm, že se sportovci účastní OH na vlastní nebezpečí, a jsou připomenuty faktory ohrožující zdraví, jako je možný přenos covidu-19, případně jiných infekčních nemocí, a extrémní teploty.

Představitelé Mezinárodního olympijského výboru (MOV) zástupcům sportovců minulý týden vysvětlovali, že tyto dokumenty jsou standardní praxí a splňují právní náležitosti. "Žádná vláda nebo zdravotní autorita nemůže na sebe vzít a nikdy na sebe nevzala záruky ohledně infekcí. Tohle je riziko, které všichni podstupujeme. Vstupní formuláře už byly na předchozích hrách a byly aktualizovány kvůli covidu-19," uvedla provozní ředitelka MOV Lana Haddadová.

Navzdory pokračující pandemii koronaviru, kvůli které bude v některých oblastech Japonska včetně Tokia až do 20. června nouzový stav, prezident MOV Thomas Bach zdůrazňuje, že se podaří uskutečnit bezpečnou olympiádu. Mají k tomu pomoci přísná opatření s každodenním testováním sportovců i všech ostatních, kteří s nimi přijdou do kontaktu, oddělením účastníků her od obyvatel Japonska a zkrácením délky pobytu v olympijské vesnici na minimum. MOV předpokládá, že až 80 procent obyvatel olympijské vesnice bude v době her očkovaných. Pro všechny bez ohledu na očkování bude platit stejný režim.

Odložené olympijské hry v Tokiu by měly začít 23. července.