Olympionici budou mít novou Raškovku a bundu s nanovlákennou membránou

Vedoucí katedry hodnocení textilií Fakulty textilní na Technické univerzitě (TU) v Liberci Roman Knížek je autorem patentové nanomembrány pro použití do oděvů. Z materiálu bude kolekce oblečení pro české sportovce na ZOH v Pekingu. Snímek je z 5. listopadu 2021 v laboratoři TU v Liberci. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Úspěšná čepice po vzoru prvního českého vítěze zimních olympijských her Jiřího Rašky je znovu na scéně. Na únorové hry v Pekingu vyrazí čeští sportovci s novým modelem Raškovky domácí produkce. Český olympijský výbor (ČOV) dnes v Národním technickém muzeu odhalil, že hlavním mottem výpravy bude Made in Czech Republic.

"Jedeme hrdě reprezentovat Českou republiku, český sport a historii českého průmyslu," řekl předseda ČOV Jiří Kejval. "Zimní olympijské hry se konají v Číně, která obléká téměř celý svět a každý z nás má něco z Číny. Ale Češi se mohou pyšnit osobnostmi. Chceme tak připomenout, jak šikovní lidé z Česka pocházejí ze sportu i dalších oblastí," dodal Kejval.

Raškovka verze 2.0 chce navázat na úspěšný model pro zimní olympiádu v Pchjongčchangu 2018. Čepice, která připomíná tu, v níž skokan na lyžích Jiří Raška triumfoval v Grenoblu 1968, se podle výrobce Alpine Pro prodalo až šedesáti tisíc kusů.

"První verze čepice byla super a měla veliký úspěch. Nová je výraznější, pozitivnější a troufám si říct, že děda by měl obrovskou radost. Doufám, že to našim sportovcům přinese štěstí a doufejme, že jich na stupních vítězů bude co nejvíce," řekl Raškův vnuk Jan Mazoch.

Nová čepice je bez bambulky, je světlejší a má více modré. "V drobných detailech jsme se ji snažili vylepšit. Věřím, že bude pojícím prvkem fanoušků," řekla olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, která se už tradičně podílela na vývoji oblečení pro olympioniky.

Vedle Raškovky bude v Česku vyrobena svrchní část oblečení pro stupně vítězů včetně bundy se speciální nanomembránou, kterou vyvinuli na Technické univerzitě v Liberci.

Produkty vyrobené v tuzemsku (firma šije rovněž Číně a Bangladéši) ponesou visačku Made in Czech Republic. A na cedulce, která vždy označuje, jak oblečení prát a žehlit, tentokrát budou piktogramy zimních sportů hokeje, lyžování, bobů, biatlonu a snowboardingu. "Věřím, že tohle bude první cedulka, kterou si nikdo neustřihne," pousmál se Kejval.

Bundy olympioniků obsahují nanovlákenné membrány z Liberce

O komfort českých olympioniků, kteří se v únoru příštího roku zúčastní zimní olympiády v čínském Pekingu, se postarali i vědci z Technické univerzity v Liberci. Vyvinuli unikátní nanovlákennou membránu, kterou budou mít sportovci ve svých bundách. Autorem patentovaného materiálu je Roman Knížek z textilní fakulty. Za zdánlivě jednoduchým kusem oděvu jsou léta intenzivního výzkumu. Kolekci oblečení Made in Czech Republic dnes v Praze představil Český olympijský výbor.

Nanovlákna jsou zhruba tisíckrát tenčí než lidský vlas a odborníci je považují za materiál třetího tisíciletí. Liberecká univerzita patří k průkopníkům v oboru, zdejším vědcům pod vedením Oldřicha Jirsáka se jako prvním podařilo v roce 2003 vyvinout technologii, která umožnila průmyslovou výrobu těchto textilií - nanospider. Využití nanomateriálů je velmi široké, uplatní se při filtraci, ve zdravotnictví, ale mají také vynikající zvukově izolační vlastnosti a jsou vhodné pro stavebnictví či automobilový průmysl.

Knížek se zabývá využitím nanotextilií v oblečení od roku 2008. "Měl jsem to jako diplomovou práci, vedl mě tehdy profesor Jirsák. Možná jsme tehdy předběhli dobu, když jsme vymysleli, jak vyrábět nanovlákna a teprve pak se hledaly možné aplikace," řekl ČTK Knížek. Za ty roky se podle něj používané materiály změnily, původně se začínalo s polyamidem 6, teď se nanovlákenné vrstvy pro oděvy vyrábějí z polyuretanu. "Membrána je pružnější, což je pro oblečení výhoda," řekl.

Nanovlákenná membrána dává bundám olympioniků unikátní vlastnosti. "Bunda je voděodolná a nepromokavá, zároveň neprofoukne, a perfektně odvádí vodní páry, tudíž pot," řekl Knížek, který na novém materiálu pracoval v laboratoři tři roky. "Další dva roky trvalo to převést z laboratoře do výroby, aby všechno fungovalo i v průmyslovém měřítku," dodal.

Membrána je velmi jemný materiál, který musí být spojený s podkladovou vrstvou. Největším oříškem byly podle Knížka laminační body, které spojují membránu s tkaninou - nesmí jich být moc ani málo. "Když tam dáme hodně laminačních bodů, tak to bude mít velmi dobré vlastnosti při praní a nošení a nebude docházet k tomu, že by se membrána odlepovala od tkaniny, ale každý ten bod není paropropustný, takže neodvádí pot. Nabízí se dát tam málo těch bodů, pak ale zase materiál tolik nevydrží při běžném používání," popsal úskalí výzkumu Knížek.

Největším problémem bylo podle vědce zajistit odolnost materiálu při praní. "Většinou jsem vytahoval z pračky tři kusy - nejdřív tkaninu, pak membránu, pak podšívku. Takhle jsem to vytahoval asi rok, a pak se to podařilo odladit, takže dnes 30 pracích cyklů není problém," řekl autor unikátního materiálu. Problémem byla podle něj i odolnost vůči vodě. "Ze začátku ta voděodolnost s praním rychle klesala, dneska už to tak není," dodal Knížek.

Nanovlákenné membrány zatím nejsou příliš rozšířené. Ve světě je podle Knížka jen několik výrobců. Nový materiál z liberecké univerzity chrání patent a uplatní se podle Knížka zejména u sportovního a outdoorového oblečení, protože nabízí větší komfort než dnes běžně používané membrány a materiály. "Při testování nám pomáhali kolegové z fakulty tělesné výchovy, ale také záchranáři z horské služby," dodal.